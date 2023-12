Anuel AA y Arcángel están enfrascados en una batalla musical que ha desnudado lo que verdaderamente creen del otro. En medio de esa batalla han surgido publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y algunas tiraderas en las que ambos han dicho de todo, incluso más de la cuenta, afectando a varias personas que, probablemente, ni tengan la culpa de lo que sucede.

Por ejemplo, Arcángel atacó incluso a Laury Saavedra, la novia de Anuel, en una de sus canciones, pero el intérprete de “Ella quiere beber” también ha mencionado a afectado a terceros, como a Jorge Pabón, más conocido como “Molusco”. Si bien no lo ha mencionado directamente, sí ha atentado en contra de una persona muy cercana a él, generando una molestia en el locutor.

¿QUÉ HA DICHO ANUEL AA PARA MOLESTAR AL “MOLUSCO”?

En una de las tiraderas que Anuel AA ha lanzado en contra de Arcángel, se puede escuchar una frase muy clara y directa sobre Ocean Pabón, el hijo del locutor de radio. Allí hace una burla al video íntimo que se filtró del jovencito, lo cual no ha sido muy bien recibido por el entorno del reconocido entrevistador y no es para menos.

“El video de Ocean fue pa’ mandárselo a Austincito (Uy). Cruzaste toa’ las línea’ hablando de mi familia. Voy pa’ encima, recuerda que yo me sé toda tu vida”, dice Anuel en su canción. De esta manera, el cantante ataca a Arcángel y también al “Molusco”, quien se ha visto cercano al artista de 37 debido a todas las entrevistas que le ha hecho en el pasado y en la actualidad.

El "Molusco" y Anuel AA tras una entrevista realizada en abril de 2023 (Foto: Molusco / Instagram)

LA REACCIÓN DEL “MOLUSCO” A LAS PALABRAS DE ANUEL AA

El pasado 20 de diciembre en su programa “Molusco y los reyes de la punta”, Jorge Pabón habló acerca de la tiradera de Anuel AA, específicamente de la parte en la que hace referencia a su hijo. Si bien le incomodó lo que se dijo, el comunicador aseguró que no le molestó tanto como hubiera creído y que es algo superado para él y su hijo.

“No me mencionó directamente a mí, menciona básicamente a alguien muy importante en mi vida que es mi hijo, pero cuando lo escuché pensé que me iba a molestar más… Me di cuenta que esto que le pasó a mi hijo está superado ‘full’, por lo menos de parte mía como papá, y también de él. Ocean está tranquilo”, reconoció.

Además, dejó en claro que se esperaba algo peor de parte de Anuel AA porque en estos momentos parece estar descontrolado y molesto por todo lo que está diciendo en sus canciones y por cómo está actuando en los últimos días.

“Juro que esperaba algo peor conociendo a Anuel AA, porque él le está faltando al respeto a todo el mundo... Anuel AA está en modo ataque, no está controlando sus emociones, se nota claramente, está muy molesto, se nota su molestia en sus canciones, no se está divirtiendo”, añadió.

“ME ATREVO A MATAR POR UN HIJO MÍO”

Aunque “Molusco” aseguró no haberle molestado mucho lo que Anuel dijo en su canción, sí le quiso mandar un mensaje porque, al fin y al cabo, se metió con su hijo y no es algo que pueda dejar pasar como si nada. En sus palabras, el locutor dejó en claro que es capaz de matar por defender a un hijo suyo y le exigió al cantante que no meta a su familia.

“Yo no soy de la calle, pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo no soy de la calle, bien lejos de serlo, pero yo soy capaz de matar por un hijo mío. Y tú, metete conmigo todo lo que tú quieras y no es una amenaza, es un dato, eso es de lo que soy capaz”, añadió.

¿A QUIÉN APOYA EL “MOLUSCO” EN ESTA RIVALIDAD?

Jorge Pabón siguió hablando sobre este conflicto entre los dos cantantes mencionado y dio a conocer a quién apoyaba él o del lado de quién está. Es así que, como era de esperarse, afirmó estar en el bando de Arcángel porque lo considera mejor artista en todo sentido, aunque no dudó en elogiar también a Anuel AA.

“Él entiende que yo soy del bando de Arcángel, yo no tengo que ser bando de Arcángel para saber que es mejor rapero, que tiene mayor versatilidad, que es mejor cantante, es mejor artista, es mejor en todo, pero también reconozco los kilates de Anuel AA y la estrella que es”, indicó.