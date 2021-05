CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de ocho temporadas y 170 episodios, “Mom”, serie de CBS protagonizada por Anna Faris y Allison Janney, llegó a su fin el jueves 13 de mayo de 2021, con un capítulo donde Bonnie adquiere una nueva perspectiva sobre su sobriedad después de lidiar con noticias difíciles, mientras Jill y Andy dan un gran paso en su relación.

‘My Kinda People and the Big To-Do’ (8x18) empieza un par de meses después de que Jill (Jaime Pressly) descubriera su embarazo. Durante una de las reuniones de 12 pasos, Tammy (Kristen Johnston), Marjorie (Mimi Kennedy) y el resto comparten algunas buenas experiencias, pero la recién llegada Shannon (Melanie Lynskey) sale corriendo.

Sorprendentemente, es Bonnie (Allison Janney) quien sale a hablar con ella y aconsejarla, demostrando que realmente ha cambiado. Esto se reafirma cuando su esposo Adam (William Fichtner) le cuenta que debe ver a un oncólogo debido a que su médico encontró algo en su radiografía de tórax.

A pesar de que se asusta y desespera, Bonnie acompaña a Adam al consultorio médico, donde les informan que aunque tiene cáncer de pulmón fue detectado a tiempo y podrá ser tratado, sin embargo, prefieren con contarle nada a Jill para no arruinar su boda con Andy (Will Sasso).

Jill y Andy se casaron al final de "Mom" (Foto: CBS)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MOM”?

Bonnie, Marjorie, Tammy y Wendy (Beth Hall) están en el ayuntamiento listas para el matrimonio de Jill, pero la noticia del arresto de Shannon y Jolene demora la ceremonia. Andy puede sacarlas de la cárcel, pero deben permanecer bajo su custodia. Entonces, mientras la pareja hace sus votos, madre e hija se pelean en el suelo.

El último episodio de “Mom” termina con Bonnie asistiendo a su reunión de 12 pasos y habaldno sobre sus ocho años en AA, y su relación con su hija Christy (Anna Faris) y sus nietos, Violet y Roscoe:

“Este ha sido un gran día. Creo que he tenido todos los sentimientos que una persona puede tener, algunos geniales, algunos simplemente horribles, y ni una sola vez pensé en beber o consumir. Pero ese no es el milagro. El milagro es que nunca pensé en mí. Estaba pensando en las personas que amo y en cómo podría ayudarlas...

Cuando entré por esa puerta hace ocho años, estaba tan lleno de miedo, autodesprecio, vergüenza... Pero ahora, me agrado un poco. Me amo un poco. Amo a mi esposo, amo a mi hija, a mis amigos, a mis nietos...

Siempre he escuchado a la gente en las reuniones decir lo agradecidos que son los alcohólicos, y nunca lo entendí. De hecho, me enojaba un poco. Pero ahora lo entiendo. Mi nombre es Bonnie y soy una alcohólica agradecida, y si eso te molesta, sigue regresando”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MOM”?

“‘Mom’ comenzó con la idea de hacer una comedia de situación sobre la esperanza y la redención. La última parte de Bonnie, al final del episodio, aborda ambas cosas. Eso no es algo de lo que estuviéramos conscientes cuando escribimos este episodio... Chuck [Lorre] se unió a nosotros para escribir el final, que fue maravilloso, y fue solo después de filmar el episodio que realmente pude decir que ambas cosas [estaban presente] - la redención, [en términos de] cuán lejos había llegado este personaje, y la esperanza de que la recuperación fuera posible. Sabemos que la recuperación es posible para [Jolene y Shannon] porque sabemos lo lejos que [habían llegado] Bonnie y Christy”, explicó la co-creadora de la serie, Gemma Baker, a TVLine.

“Espero que se recuerde a mamá como un programa divertido que realmente trataba sobre algo... Era un programa que mostraba la recuperación como un lugar donde hay luz y risas. Y la esperanza. Y compasión. Y amistades. Y esa oportunidad de una vida mejor”, agregó.

En tanto, el productor ejecutivo Chuck Lorre señaló que el mensaje es “que la vida continúa y puede ser difícil. Puede ser desgarrador y aterrador. Pero lo que es esperanzador es que estos personajes, debido a su sobriedad y relaciones entre ellos, puedan enfrentar cualquier obstáculo que la vida les depare”.