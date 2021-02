El pasado 1 de enero se estrenó la segunda temporada de “Monarca”, la serie de Netflix que se convirtió rápidamente en la preferida del público, que en esta nueva entrega cuenta con la presencia de la actriz Fernanda Castillo en el papel de Sofía Carranza; algo que ha llenado de alegría a los seguidores de este drama transmitido por Netflix.

Si bien, la participación de la mexicana conocida internacionalmente por dar vida a Mónica Robles en “El señor de los cielos” ha causado beneplácito en la audiencia, te contamos quién es el personaje al que interpreta en la serie de la plataforma de streaming.

Sofía Carranza trata de buscar al responsable de la muerte de su padre. (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES SOFÍA CARRANZA EN “MONARCA”?

Sofía Carranza es la prima más cercana de los tres hermanos Carranza: Ana María, José Andrés y José Joaquín, quien llega junto a su esposo Ignacio para investigar la muerte de su padre. Al descubrir que su progenitor fue asesinado por alguien de la propia familia, desata toda su ira contra sus primos.

“Es una mujer que viene a buscar, honrar la vida y legado de su padre y hacer justicia”, comentó la actriz sobre su personaje.

Según Fernanda Castillo, Sofía Carranza representa a una mujer muy fuerte, pero de una manera distinta. “En la primera temporada hay un lenguaje muy marcado de los personajes en un tono de melodrama, pero que muy sutil y muy contenido, [así] demuestran quiénes son, así que para mí era importante entrar a ese lenguaje y poder pasar la pelota al otro lado de la cancha al nivel en el que estaba, diferenciar a esta mujer y hacer un personaje complejo, en el que te vas dando cuenta que después de ocho capítulos es una niña que no ha sido valorada por ser mujer, que fue tachada y echa a un lado por su padre”.

En la ficción, este personaje tiene un hijo con síndrome de down, situación que llevará a Sofía a mostrar su lado más sensible. “Esto para mí fue de las cosas que más me interesó a la hora de construir mi personaje porque si bien entra como una villana que está tratando de fregarse a los protagonistas y de sacar a la luz lo que ellos tratan de esconder y parece como una mujer muy fría, el hecho que sea madre de este jovencito nos habla del otro mundo que tiene ella como mamá”, indicó.

Esta situación ha tocado mucho a la actriz, quien valoro la inclusión de este personaje en la trama. “Yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down y entiendo el rechazo que de repente vive la gente con capacidades diferentes por desconocimiento, por miedo, o por no saber manejarlo. Y era bien importante para mí que Emilio, el actor que interpreta a ‘Nicolás’, se sintiera incluido. Era muy importante también para los guionistas el hecho de que estamos hablando de una serie que trata de tocar muchos temas y uno de esos tiene que ser la diversidad de este país y del mundo, así que fue un gusto trabajar con Emilio y a través de la historia de esta pareja mostrar esa inclusión”.