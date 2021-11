Monica Lewinsky fue una de las protagonistas de uno de los escándalos políticos más sonados y polémicos de la historia, el cual será retratado en la tercera temporada de la serie antológica “American Crime Story” de Ryan Murphy. Después de “El caso O.J. Simpson” (2016) y “El Asesinato de Gianni Versace (2018), llega “El Caso Lewinsky” (“Impeachment” en su idioma original).

Tomando como referencia la obra de Jeffrey Tobin “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”, esta entrega de la serie de FX explora a fondo el sonado caso que involucró al entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton.

La exbecaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, es escoltada a través de Connecticut Avenue el 2 de febrero en Washington, DC, de camino a la oficina de sus abogados (Foto: Chris Kleponis/ AFP)

EL ESCÁNDALO LEWINSKY

Entre 1995 y 1996, a la edad de 22 años, Monica Lewinsky fue becaria no remunerada en la Casa Blanca y mantuvo una “relación inapropiada” con Clinton, de 49 años. Pero el ‘Monicagate’ se dio a conocer recién en 1998 debido a las grabaciones que Linda Tripp proporciona y a la denuncia de acoso sexual de Paula Jones, una exfuncionaria del Estado de Arkansas donde Clinton había sido Gobernador.

Aunque Lewinsky y el propio presidente de los Estados Unidos negaron la relación extramatrimonial, las conversaciones telefónicas grabadas por Tripp y el famoso vestido azul manchado con ADN del presidente demostraron todo lo contrario.

En 1999, después de un juicio político, el presidente Bill Clinton fue absuelto de perjurio y obstrucción de la justicia, mientras que Monica Lewinsky se convirtió el hazmerreír internacional, fue blanco de las críticas y del acoso, tanto en las calles como en internet.

Durante una charla TED de 2015, la becaria que pasó a la historia de manera negativa indicó: “De la noche a la mañana, pasé de ser una figura completamente privada a una humillada públicamente en todo el mundo. Fui paciente cero de perder una reputación a escala global casi instantáneamente”.

¿QUÉ PASÓ CON MONICA LEWINSKY TRAS EL ESCÁNDALO?

Como señala Oprah Daily, en 1999, Lewinsky tenía una línea de bolsos en 1999, y ese mismo año fue portavoz de la compañía de pérdida de peso Jenny Craig. En 2003, presentó un programa de citas de Fox llamado “Mr. Personality”, donde los pretendientes masculinos llevaban máscaras espeluznantes.

En 2005, se mudó a Londres y comenzó a estudiar en London School of Economics, donde obtuvo una maestría en psicología social. En 2015, participó de un TED Talk y habló de “El precio de la vergüenza”. “En 1998, perdí mi reputación y mi dignidad... Perdí mi sentido de mí mismo. Cuando me pasó esto, hace 17 años, no tenía nombre. Ahora lo llamamos acoso cibernético”, señaló.

En su cuenta de Twitter se describe como una “activista contra el acoso, donante de TEDTalks, colaboradora de Vanity Fair, musa de la canción de rap, ex modelo de boina, temeraria emocional, tejedora”.

La mujer que también ha contribuido a Bystander Revolution, un recurso anti-bullying fundado por MacKenzie Bezos, exesposa de Jeff Bezos de Amazon, forma parte del equipo de producción de “Impeachment: American Crime Story”, que se estrenó el 7 de septiembre de 2021 en FX y llegó a España el 11 de noviembre a través de la Sexta.

“No tomo decisiones para trabajar en cosas que están conectadas a mi pasado a la ligera. Soy muy consciente de que impacta a las personas y que trae de vuelta un momento que fue difícil para todos. Así que lo pensé mucho y, por los tiempos en los que vivimos, parecía que acabaría ocurriendo en algún momento”, explicó Lewinsky a Variety.

“[Mantener el balance entre ambas funciones] Fue muy difícil. Fue fascinante y complicado tratar de equilibrar lo que era mejor para la serie frente a lo que sentía a nivel personal. Luché mucho con eso. Recibí muchos buenos consejos de algunos amigos que están en la industria que me ayudaron a dar un paso atrás y poder ver lo que era importante entender sobre Mónica, la persona frente a Monica el personaje”, agregó.

Monica Lewinsky también es parte de un documental de Max Joseph, “15 Minutes of Shame”, que está disponible en HBO Max y explorará el fenómeno de la vergüenza pública.