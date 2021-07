Italia y diversos países de Europa, así como de Latinoamérica han quedado en shock por el fallecimiento de Raffaella Carrà, la artista polifacética que llegó a convertirse en un símbolo de libertad en la década de los 60 y 70.

Su partida se produjo este 5 de julio en Roma, tan sólo diecisiete días después de haber cumplido 78 años. Ella había permanecido en esta ciudad italiana desde que se emitió la orden de confinamiento por la pandemia a causa del COVID-19.

La noticia de su deceso fue confirmada por su compañero de toda la vida, Sergio Lapino, a la agencia Ansa. “Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre”.

Debido a la conmoción que ha generado esta información que entristeció al mundo entero, te contamos cuál fue la causa de su muerte.

Raffaella Carrà perdió la vida a los 78 años. (Foto: Archivo histórico de El Comercio)

¿DE QUÉ MURIÓ RAFFAELLA CARRÀ?

De acuerdo con la información que brindó su pareja, la cantante, actriz y presentadora italiana ya llevaba una temporada enferma, pero evitó que esto se filtre a los medios, motivo por el cual su fallecimiento tomó por sorpresa a todos.

“Raffaella Carrà ha fallecido hoy [lunes] a las 16.20 horas [hora italiana] tras una enfermedad que desde hace tiempo ataca su cuerpo tan diminuto, pero tan lleno de energía. Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”, señaló Lapino.

Si bien, se menciona que tenía una enfermedad que la aquejaba desde hace un tiempo, pero mantuvo en estricto privado, aún no hay datos oficiales sobre cuál fue el mal que acabó con su existencia, solamente lo que señala de manera general su pareja.

Las últimas disposiciones de la diva, como presagiando su final, fueron pedir un simple ataúd de madera y una urna para guardar sus cenizas.

En su comunicado, Japino describe a Carrà como una "mujer fuera de lo común pero dotada de una sencillez sorprendente". (Foto: Raffaella Carrá / Twitter)

¿QUIÉN FUE RAFFAELLA CARRÀ?

Raffaella Carrà cuya verdadera identidad fue Raffaella Maria Roberta Pelloni, adoptó su apellido artístico del pintor italiano Carlo Carrà, líder del movimiento futurista. La artista, al igual que este personaje nacido en el siglo XIX, fueron consideradas personas que dejaron una huella imborrable, él con su arte y ella con sus canciones y forma de ser, pues a pesar de los años siempre se mostró de forma natural como alguien fresco y divertido.

Nació el 18 de junio de 1943 en Bolonia. A los ocho años dejó Bellaria-Igea Marina, donde vivía, para tomar clases en la Academia Nacional de Danzas. Comienza su incursión en el mundo del arte casi por accidente en un viaje junto a su madre en Roma cuando un amigo de la familia que era director la eligió para un pequeño papel en la película “Tormento del passato”, ella tenía nueve años. Fue así que comenzó a estudiar a la par danza con cinematografía.

Pese a que debutó como actriz en 1960 en la película “La lunga notte del 1943” y en “I compagni” (1963), así como en el filme francés “La chance et l’amour”, y en 1965 se traslada a Hollywood tras haber firmado un contrato con la 20th Century Fox, donde actuó junto a Frank Sinatra en “El coronel Von Ryan”, ella se dio cuenta de que el mundo del séptimo arte no era lo suyo y la vida que llevaba en Los Ángeles no era la que esperaba, por lo que regresó a Italia.

Ya en su natal país firmó un contrato para participar en el programa francés Nino Ferrer con una condición: disponer de tres minutos propios de la emisión para hacer lo que quisiera. Fue gracias a este corto espacio que se convirtió en un éxito.

En 1970, Rafaella Carrà se reafirmó a como una show girl. La RAI, Compañía de Radiodifusión Pública de Italia, la contrató para presentarse en un show nocturno los sábados donde sería además actriz y bailarina. Fue durante su permanencia en este programa “Canzonissima” que lanzó su exitoso sencillo “Ma che musica Maestro”. Por su tema “Puca Puca” fue censurada por el Papa.

En 1975 hace su aparición en el programa español “¡Señoras y señores!”, adquiriendo gran notoriedad. Es así que decide lanzar un álbum recopilatorio con versiones cantadas en español. Tres años después, en 1978, llega a América y hace una gira.

Desde esa época se convirtió en un personaje exitoso, tanto así que hay películas inspiradas en sus canciones como “Xenia”, del director Panos H. Koutras, la canción de Raffaella Carrá “Rumore” es bailada por los dos protagonistas.

Entre noviembre de 2019 y enero de 2020 se realizó el rodaje de la comedia musical de coproducción hispanoitaliana “Explota, explota”, protagonizada por Ingrid García-Jonsson, con Verónica Echegui, Fernando Guallar, Pedro Casablanc, Fernando Tejero y Natalia Millán.