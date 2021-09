Özge Özpirinçci, conocida internacionalmente por interpretar a Bahar en la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadın” en su idioma original), sigue dando de qué hablar. Además de ser una de las actrices turcas más populares del momento y gozar del cariño del público, la artista de 35 años está por convertirse en madre por primera vez y desde hace unos meses viene compartiendo la felicidad que siente por esta nueva etapa de su vida.

Fue a mediados de septiembre cuando Özge Özpirinçci publicó, por primera vez, una fotografía que mostraba su avanzado estado de embarazo. La actriz turca ha utilizado sus redes sociales para compartir su felicidad con sus seguidores y expresar las emociones que la embargan ante la inminente llegada de su primera hija.

Desde que se hizo conocido su embarazo, la vida de Özge Özpirinçci ha acaparado la atención de la prensa y de sus fans. La actriz turca y su pareja, el también actor Burak Yamantürk, darán la bienvenida a su primera hija el próximo mes de diciembre. Aunque quedan cuatro meses para que dé a luz, Özge Özpirinçci ha causado revuelo por el nombre que ha elegido para su hija. ¿Cuál es? Aquí te lo contamos.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci, una de las actrices más famosas de Turquía, está embarazada y dará la bienvenida a su primera hija el próximo mes de diciembre. La intérprete de 35 años está feliz y emocionada por esta nueva etapa en su vida y ha recibido todo el apoyo de sus fans, sin embargo, también ha sido cuestionada por el nombre que eligió para su primogénita.

La popular actriz turca, protagonista de “Amor a segunda vista” (“Aşk Yeniden”), reveló a la revista ‘Hürryet’ el nombre que desea poner a su hija y sus fans se han mostrado en desacuerdo con su elección.

Y es que el nombre es realmente peculiar. La hija de Özge Özpirinçci se llamará Üzüm, que traducido al español significa uva. Esto ha ocasionado el cuestionamiento de sus fans y algunas personas cercanas a la actriz, como ella misma lo cuenta.

“Desde que quedé embarazada, solo tengo un nombre en la mente: Üzüm (uva). Todo el mundo me sigue diciendo “no le hagas esto a tu hija, Özge, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien”, reveló actriz a la revista.

Özge Özpirinçci está convencida de su elección pese a los comentarios negativos que ha recibido: “Pero definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hijo Üzum en secreto”, agregó.

La hija de Özge Özpirinçci nacerá el próximo mes de diciembre. La actriz turca, junto a su pareja Burak Yamantürk, con quien lleva más de siete años, se convertirán en padres por primera vez y están muy felices por la familia que formarán.

Pero antes del nacimiento de su hija, la pareja, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, podría dar otro paso importante en sus vidas. Según algunos medios turcos, Özge y su novio podrían casarse este mes de septiembre.

Aunque la pareja aún no ha confirmado o desmentido esta información, lo cierto es que la protagonista de “Mujer” siempre ha dicho que no necesita pasar por el altar ya que se siente muy unida a su pareja y no necesita de papeles que lo confirmen.

Lo que se sabe, hasta el momento, sobre el futuro de Özge Özpirinçci es que ella prefiere vivir su maternidad a tiempo completo, por lo que ha decidido poner en pausa su exitosa carrera por un par de años.