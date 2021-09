Özge Özpirinçci, una de las actrices turcas más populares por su papel de Bahar, en “Mujer”, está en dulce espera, algo que ni ella se lo imaginaba, así como la boda que tuvo hace unos días. La actriz ha anunciado que hará un alto a las producciones para descansar y dedicarse a la maternidad. A todo esto, ¿cuándo nacerá su hija?

La actriz turca Özge Özpirinçci, de 35 años, que se convertirá en madre en los próximos meses junto a su pareja, el también actor Burak Yamanturk. La noticia ha acaparado la atención de la prensa y de sus fans, que cada día quieren saber cómo se siente. Ella, algo reservada y misteriosa, ha ido contando a cuentagotas.

Recién a los seis meses de embarazo, el 11 de septiembre, Özge Özpirinçci publicó una hermosa foto en su cuenta de Instagram, donde deja ver, por primera vez, su gestación. Acompañando su imagen sumergida de forma plácida en el mar, Özge ha escrito la palabra “eunoia”, que proviene del griego y que significa algo así como “pensamiento hermoso”.

Özge Özpirinçci con seis meses de gestación espera su bebé para diciembre (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

¿CUÁNDO NACERÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci, una de las actrices más famosas de Turquía, dará la bienvenida a su primera hija el próximo mes de diciembre. La intérprete de 35 años de muestra feliz y emocionada por esta nueva etapa en su vida y ha recibido todo el apoyo de sus fans. Lo que aún le falta es decidir el nombre de su bebé.

La popular actriz turca, protagonista de “Mujer” y “Amor a segunda vista” (“Aşk Yeniden”), reveló a la revista Hürryet que aún no se pone de acuerdo con su ahora esposo, Burak Yamanturk, sobre el nombre de su primogénita.

¿QUÉ NOMBRE LE PONDRÁN?

El nombre que Özge Özpirinçci le quiere poner Üzüm a su hija, que traducido al español significa uva. Esto ha ocasionado bromas y el cuestionamiento de sus fans y algunas personas cercanas a la actriz, como ella misma lo cuenta. “En cuanto al nombre, le digo muchos, pero siempre dice: ‘Es posible, ponlo en la lista’ o ‘Pensemos en ello’”, cuenta.

“Desde que quedé embarazada, solo tengo un nombre en la mente: Üzüm (uva). Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien”, reveló actriz a la revista.

Özge Özpirinçci está convencida de su elección pese a los comentarios negativos que ha recibido: “Pero definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hijo Üzum en secreto”, agregó.

¿QUÉ PENSABA ÖZGE ÖZPIRINÇCI DE LA MATERNIDAD?

Özge Özpirinçci, en una entrevista con el medio español Diez Minutos, fue consultada sobre si le gustaría ser mamá, la actriz turca dijo que ser madre “no es algo que pueda imaginar”. Sin embargo, durante la conversación agregó una frase que le daría sentido a lo que está viviendo hoy en día: “en general trato de no planificar, sino simplemente vivir, porque sé que cualquier cosa que planee será totalmente distinta”. Más adelante añadió: “acepto lo que la vida me ofrezca, no me pongo objetivos concretos… Pero sé que todo lo superaré estando rodeada de mis seres queridos”.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI