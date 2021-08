La telenovela turca “Mujer”, también conocida como “Kadin” en su idioma original, se convirtió en un fenómeno televisivo que ha dado de qué hablar en todas partes. La historia de superación y lucha de Bahar, interpretada por la actriz Özge Özpirinçci, conmovió al mundo entero y se ganó un lugar especial en el corazón de miles de fans que han seguido atentos cada capítulo de esta producción.

El éxito de “Mujer” ha supuesto un excelente escaparate internacional para sus actores. Si bien los protagonistas se robaron gran parte de la atención de la historia, hubo otros intérpretes con papeles secundarios que supieron dejar huella en la pantalla chica. Ese es el caso de Gökçe Eyüboğlu, la actriz que interpretó a Ceyda en “Kadin”.

En la serie turca, Gökçe Eyüboğlu interpretó a una mujer que se dedicaba a la prostitución y llevaba una vida complicada. Aunque comenzó siendo un personaje antipático, Ceyda poco a poco se convirtió en uno de los papeles más queridos por el apoyo constante que da a Bahar, la protagonista, y sus hijos Nisan y Doruk. Pero, ¿qué ha sido de la actriz Gökçe Eyüboğlu tras el final de “Mujer”? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ CON GÖKÇE EYÜBOĞLU, LA ACTRIZ QUE HACÍA DE CEYDA TRAS FINAL DE “MUJER”?

Gökçe Eyüboğlu interpretó a Ceyda en “Kadin”. En la ficción, Ceyda era una mujer que se dedicaba a la prostitución y que llevaba una vida complicada con sus amantes. Cuando conoce a Bahar, se convierte en una de sus mejores amigas por el apoyo que siempre le da a la protagonista y a sus hijos Nisan y Doruk.

Alejada de su familia y con un hijo al que no ve, Ceyda lucha por salir adelante mientras sortea las consecuencias de sus malas decisiones. Finalmente, Ceyda deja de lado sus prejuicios y se enamora de la persona menos pensada: Raif, el dueño de la casa donde trabajaba como empleada doméstica.

El gran trabajo interpretativo de Gökçe Eyüboğlu ha sido aplaudido por la crítica y premiado con el cariño del público. No solo ha sobresalido en Turquía, el buen desempeño de la actriz en “Mujer” también ha recibido el reconocimiento en otras partes del mundo.

A pesar de que hace varios años que se dedica a la actuación, Gökçe Eyüboğlu considera que ‘Mujer’ ha sido su trabajo más importante hasta el momento. Sin duda, es el que más reconocimiento internacional le ha traído a su carrera.

De hecho, para interpretar a Ceyda, Gökçe Eyüboğlu reveló que hizo un trabajo de investigación para conocer cómo se vivía el barrio en el que se ambienta la serie turca. “Tuve la posibilidad de documentarme sobre la prostitución, tener una entrevista y charlar con mujeres, lo que me ayudó muchísimo a construir ese personaje”, reconocía para ‘Ecoteuve’.

“Con esta interpretación no quiero hacer ningún daño a quienes tienen que vivir esa vida. Pienso que hay que tratar esos temas, porque son realidades”, agregó la actriz sobre su trabajo en “Mujer”.

Tras interpretar a Ceyda durante tres años en “Mujer”, Gökçe Eyüboğlu ha continuado con su carrera como actriz sumando más títulos a su trayectoria. Después del final de “Kadin”, la actriz de 37 años participó en “My Name is Batlir, not Butler” (2018), una película de drama y fantasía dirigida por Stare Yıldırım.

A Gökçe Eyüboğlu la podemos ver en sus más recientes trabajos Zümrüdüanka, donde comparte créditos con Alp Navruz. Se trata de una nueva serie turca que se emitirá en 2020 por Fox.

Ademá, Gökçe Eyüboğlu forma parte de “Fatma”, uno de los proyectos que Netflix estrenó en Turquía el pasado 27 de abril de 2021. La serie turca es un thriller que cuenta la historia de una mujer que, de manera accidental, se transforma en una máquina de matar.

¿CUÁL ES LA OTRA PASIÓN DE GÖKÇE EYÜBOĞLU?

Aunque la interpretación es su más grande pasión y la ayuda a ser “mejor persona”, como afirmó durante una entrevista para ‘Diez Minutos’, Gökçe Eyüboğlu también cuenta con grandes éxitos como escritora, sobre todo en el teatro.

La actriz turca, licenciara en Administración Pública, está disfrutando de los éxitos que le han dejado sus proyectos en el mundo de la actuación. Además, le gusta disfrutar su tiempo al lado de las personas que más ama, como su familia, amigos y su esposo Selçuk Öner, con quien está casada desde hace 13 años.