En España, Argentina y otros países del mundo la telenovela “Fuerza de mujer” o “Mujer” ha sido un rotundo éxito. Esta producción está inspirada en la serie de televisión japonesa, “Women: my life for my children”, la cual fue adaptada en Turquía con el nombre de “Kadin”. Aquí te contamos un poco más de la realización asiática estrenada en el 2013.

El melodrama turco tuvo gran suceso en la televisión argentina y española con la historia de Bahar, protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci, una mujer que crece sin su madre desde los 8 años. Luego de pasar varios años de incertidumbre en su adolescencia, conoce a Sarp, de quien se enamora. Con él forma una familia que la conforman también sus dos hijos, Nisan y Doruk.

Los seguidores de “Mujer” o “Fuerza de Mujer”, se saben muy bien la historia de Bahar, pero lo que muchos desconocen que este trabajo estuvo inspirado en la producción japonesa, “Woman”, la cual fue televisada por primera vez en la señal de ‘Nippon Television’.

CONOCE LA SERIE JAPONESA QUE INSPIRÓ LA TELENOVELA TURCA “MUJER”

“Woman” es una de las ficciones japonesas más populares de los últimos años. Inclusive, debido a su impresionante éxito se decidió que la telenovela se doblara para algunos países en Latinoamérica. Con este dato, los productores turcos decidieron crear su propia versión y nació lo que hoy conocemos como “Mujer”, la cual también ha logrado grandes picos de audiencia.

El guionista de esta producción asiática fue Yuji Sakamoto, y el papel protagónico estuvo a cargo de la actriz japonesa Hikari Mitsushima. La trama de esta serie estuvo marcada por cada episodio en donde la madre lucha por sus dos hijos, lo cual también desnuda los problemas sociales de Japón, un aspecto por el que la mayoría del público de ese país se sintió identificado.

Haciendo una comparación entre el drama turco y el asiático, vemos que el primero respeta en muchos aspectos la versión original. Las dos producciones centran su trama en la voluntad y fuerza que tiene una mujer, que pese a ser abandonada por su madre cuando aún era muy niña, cuando crece y también se convierte en mamá, lucha por sus hijos, luego de perder a su esposo.

Hakari Mitsushima es Koharu en la producción japonesa, mientras que Özge Özpirinçci se llama Bahar en la ficción turca (Foto: Nippon Television / Fox Turquía)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WOMAN”?

Esta producción japonesa solo cuenta con 11 capítulos los cuales tienen una duración de 50 minutos aproximadamente. El primer episodio se estrenó el 3 de julio del 2016 a través de la señal de Nippon TV. El último capítulo de la serie se emitió por la misma señal el 11 de septiembre del mismo año.

ACTORES Y PERSONAJES DE “WOMAN”

FAMILIA AOYAGI

Hikari Mitsushima como Koharu Aoyagi

Rio Suzuki como Nozomi Aoyagi

Rai Takahashi como Riku Aoyagi

Shun Oguri como Shin Aoyagi

FAMILIA UESUGI

Yūko Tanaka como Sachi Uesugi

Kaoru Kobayashi como Kentaro Uesugi

Fumi Nikaidō como Shiori Uesugi

Rumi Hiiragi como Maki Uesugi

FAMILIA KAMATA

Asami Usuda como Yuki Kamata

Tatsuya Kose como Naoto Kamata

Aito Takada como Masato Kamata

FAMILIA SUNAGAWA

Mitsuki Tanimura como Aiko Sunagawa

Takahiro Miura como Riyōsuke Sunagawa

Takumi Anhara como Shunsuke Sunagawa

HOSPITAL METROPOLITANO DE SHIBUYA

Issey Takahashi como Yugo Sawamura

Hajime Okayama como Doctor Nakano

HIKARI MITSUSHIMA, LA PROTAGONISTA DE ‘WOMAN’

La actriz Hikari Mitsushima tiene 35 años y es natural de la ciudad de Okinawa, un lugar ocupado mayoritariamente por el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene ascendencia francesa, japonesa y norteamericana. Un detalle que pocos conocen de la artista es que también se desempeña en el mundo de la música, en una familia de inminentes deportistas y personas ligadas al universo del espectáculo.

Solo hace algunos años, Mitsushima formó parte del popular grupo de jóvenes Okinawa Folder 5. Desde ahí se ha desempeñado como modelo y actriz de cine y televisión. Ella logró la popularidad con el papel que interpretó en la película “Love Exposure”, el cual tiene cuatro horas de duración. Con este trabajo logró ser catalogada como una de las actrices jóvenes con más proyección en su país.

En el 2022, la actriz asiática estrenará un nuevo proyecto en la plataforma de Netflix, el cual está basado en las canciones de Hikaru Utada, una promesa de la música K-pop, quien tiene a ‘First Love’, el álbum más vendido en la historia de Japón.