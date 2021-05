“Mujer” o conocida por nombre turco “Kadin”, es una serie en la que Bahar çeçmeli, una bella mujer de unos treinta años. Se casó unos años antes con el amor de su vida, Sarp çeçmeli. y da a luz a una niña, Nissan. Pero mientras estaba embarazada, esperando a su segundo hijo, Sarp desapareció en un ferry en circunstancias dramáticas. Emitida en más de 24 países, la serie “Kadin” es en realidad la adaptación turca de una serie dramática japonesa llamada “Woman”.

La versión japonesa fue transmitida en 2013 por la televisión japonesa y tuvo solo 11 episodios. La versión turca de “Kadin” se amplió a 83 episodios durante 3 temporadas con una duración de 120 minutos para cada episodio. La temporada 3 de “Kadin” en realidad se había acortado y algunos habían argumentado que era porque la actriz principal Ozge Ozpirinçi quería seguir adelante con sus proyectos.

La versión turca de la serie “Kadin” fue dirigida por Merve Girgin y Nadim Guç. Se sabe que Merve Girgin dirigió “Adini Feriha Koydum”, “O hayat benim”, así como la serie corta “Anne”, en 2017, que también es la adaptación de otra serie japonesa. La serie “Kadin”, fue transmitida por el canal turco FOX, y fue producida por Med Yapim y MF Yapim.

Esta serie ha sido un éxito a nivel internacional y ha ganado varios premios. Un premio especial en los Tokyo Drama Awards y los premios a la “Mejor actriz” para Ozge Ozpirinçi y “Mejor actor infantil” para Doruk y Nissan (Kubra Suzgun y Ali semi sefil) en los Golden Butterfly Awards. Nissan, ha pasao a ser uno de los personajes más queridos de la serie, es por eso que la audiencia si notó cuando la voz del doblaje era diferente. Aquí te contamos por qué cambió.

“MUJER”, EL CAMBIO DE VOZ DE NISSAN, LA HIJA DE LA PROTAGONISTA EN “KADIN”

Bahar dedica su vida a sus hijos tras haber sido abandonada por su madre cuando era joven. (Foto:

“Kadin” se ha convertido en la serie preferida de la audiencia, así como Nissan se ha ganado los corazones de todos los espectadores, es por ello que durante los últimos días de emisión se dieron cuenta de que su voz era diferente y que había sufrido un cambio bastante notable, por esta razón es que en redes lo dieron a conocer.

El doblaje en español de Nissan cambió sin previo aviso en el capítulo que se emitió el pasado 8 de marzo, muchos de la audiencia quedaron con la duda de por qué había sido el cambio. A este cambio Antena 3 se pronunció a través de twitter y le puso fin a las dudas de la audiencia. “La actriz que habitualmente dobla en español el papel de Nissan en “Mujer” está de baja de larga duración y por eso, de momento, la voz de este personaje es diferente”

La encargada en hacer el doblaje de Nissan, es María Blanco, una figura bastante conocida en España, también fue quien dobló a Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”. Aún no se sabe quién es la actual voz de Nissan en la serie.

SINOPSIS “MUJER”

En este drama turco, Kadin, Bahar çeçmeli, es una bella mujer de unos treinta años. (Foto:

Bahar es una hermosa madre soltera. Después de la muerte accidental de su esposo Sarp hace 4 años, ella se queda sola con sus dos hijos Nissan y Doruk. Ella trata de hacer todo lo posible para mantener a sus hijos, pero le resulta muy difícil darles condiciones de vida dignas. Bahar trabaja como planchadora en un lugar de trabajo pequeño y, a veces, hace un trabajo adicional como lavar o limpiar platos.

Ella trabaja muy duro para ganarse la vida, pero no importa cuánto lo intente, su situación financiera no mejora. Incluso la echan de la casa por no poder aumentar su renta mensual. Desesperadamente, se muda a otro barrio que no es adecuado para una mujer soltera y dos niños. Por sugerencia de su amiga, Bahar va a la oficina de bienestar social para obtener asistencia social del gobierno. Es rechazada por no cumplir con ciertos requisitos.

La serie "Kadin" ha sido un éxito mundial. Transmitido en más de 24 países. (Foto:

Sin embargo, un empleado de la oficina de asistencia social menciona que hay un benefactor que está dispuesto a ayudar a las personas necesitadas. Bahar podría obtener ayuda económica de esa persona con la condición de que no tenga ningún familiar que pueda mantenerla. Cuando se le pregunta si tiene algún familiar que pueda mantenerla, Bahar responde que no. Su padre falleció hace años y hace mucho que no ve a su madre.

Su madre Hatice dejó a su familia y a Bahar hace 20 años por su actual esposo y ahora tiene otra vida con su nueva familia. Posteriormente, un empleado de la oficina de asistencia social se pone en contacto con la madre de Bahar, Hatice. Se entera de que Hatice está dispuesta a ayudar a Bahar. Cuando Bahar se entera de que su madre puede mantenerla, se sorprende. Esto es porque, Bahar y Hatice no se han visto en mucho tiempo y Hatice ha estado viviendo feliz con su esposo y su hija Sirin.

TRÁILER “MUJER”