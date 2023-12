Sus redes sociales se volvieron su principal ventana para mantener el contacto con sus incondicionales fans, pero también un lugar donde la polémica siempre surgía. Y es que en los últimos años, Pedro Suárez-Vértiz publicó diversos mensajes que causaron gran revuelo por sus confesiones y uno de ellos es el que recordamos hoy, día en que se confirmó su muerte a las 54 años. Aquí te cuento la vez que le agradeció a Magaly Medina por guiarlo por el camino de la fidelidad y ser una “guardiana de su matrimonio”.

El cantante peruano falleció de un infarto el 28 de diciembre en su casa ubicada en la cuadra 2 de la calle San Francisco de Miraflores. Él se encontraba alejado de la vida pública tras ser diagnosticado con Parálisis Bulbar en 2011, una enfermedad de la neurona motora que afecta el habla y los movimientos de la boca.

Recordado por exitosos temas como “Cuando pienses en volver”, “Me estoy enamorando”, “Los globos del cielo”, entre otras, tuvo una peculiar explicación semanas antes de su muerte a por qué nunca ‘sacó los pies del plato’ en su relación con la madre de sus hijos.

No fue infiel por temor a Magaly Medina

La confesión de Pedro Suárez-Vértiz llegó en octubre de 2023, poco después de haber estrenado la canción ‘Amor yo te perdí la fe’ ejecutada gracias a la Inteligencia Artificial. Fue ahí donde Magaly Medina celebró su ‘regreso’ a la música indicando que “estoy segura va a ser el éxito de este verano”.

Ante sus palabras, el ex ‘Arena Hash’ le dedicó un mensaje en sus redes sociales y un peculiar agradecimiento por haber impedido que le sea infiel a su esposa Cynthia Martínez.

“Magaly no perdona a nadie (...) Es una de las paparazzi más avezadas, que he conocido en mi vida. Y siempre lo he tenido claro”, afirmó Suárez-Vértiz calificándola de “el termómetro de su vida. No sólo en lo artístico, sino fundamentalmente en lo personal”.

Tras esto reveló que no fue infiel a su esposa por temor a ser captado por las cámaras de su programa de espectáculos, pues era algo que le generaba angustia.

“Cuando me sentía atraído por tantas mujeres hermosas que la fama te otorga, no más de pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago y ni conversar me provocaba”, relató para luego añadir que la conductora es considerada como una “guardiana de su matrimonio” y que gracias a ella “me he portado muy bien porque era mi ayudín. En lo artístico Magaly me ponía la vara muy alta”.

La despedida de Magaly Medina a Pedro Suárez-Vértiz

Tras confirmarse su muerte, la conductora Magaly Medina dedicó un extenso mensaje a Pedro Suárez-Vértiz en su cuenta de Instagram y hasta precisó que “me reía mucho cuando decía que yo era la razón por la que jamás le fue infiel a su esposa Cinthya”.

“No era mi amigo, pero lo quería, admiraba y respetaba como si lo fuera! Porque a Pedrito Suarez-Vértiz no había forma de no amarlo. Y, él generosamente siempre nos trató, a mi programa y a mí con muchísima deferencia, estima y cariño. Lo leía diariamente en sus sagaces, alegres, nostálgicos y desinhibidos posts de IG y me reía mucho cuando decía que yo era la razón por la que jamás le fue infiel a su esposa Cinthya. Un día, hace mucho nos pasamos muchas horas conversando en el Hotel Country Club junto a mi amiga Ximena Ruiz-Rosas y a Jaime Bayly. Nos reímos mucho aquel día. Hoy tengo un nudo en la garganta y se me estruja el corazón al pensar en que se fue sin que nos volviéramos a ver! Había quedado con Cinthya que iría a visitarlo junto a Luciana Olivares, una amiga que compartíamos y que siempre me trasmitía sus cariñosos mensajes. Eso ya no podrá ser! Se fue y nos dejó huérfanos de su música, de su voz y sus palabras. Descansa Pedrito, te abrazo hasta el cielo”, escribió.

Te recomiendo este video

El rock peruano de luto, el cantante Pedro Suárez-Vértiz falleció hoy a los 54 años de edad según reveló su hijo mayor a la Policía Nacional del Perú, además sostuvo que la muerte del músico fue natural y certificada por un médico privado que atendía al artista. (Fuente: América TV)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).