Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony, deslumbró hace algunos años en las pasarelas tras coronarse como la Miss Paraguay; sin embargo, en el 2023 volvió a brillar con luz propia, pero esta vez lo hizo en los Premios Billboard de la Música Latina donde demostró su gran talento en la presentación del máximo evento musical. ¿Te perdiste ese momento? Te lo contamos.

La modelo y madre del último hijo de Marc Anthony continúa sorprendiendo a su público, pues a solo unos meses de haber dado a luz a su pequeño no ha dejado de realizar sus actividades laborales y en esta ocasión llegó a Estados Unidos para ser la presentadora oficial del evento.

Cabe indicar que la ceremonia de gala se realizó en el estadio Wasco Center, en la localidad de Coral Gables, en el Estado de Florida (Estados Unidos) donde muchos artistas de la música latina se hicieron presentes.

¿CUÁNDO SE REALIZARON LOS PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA?

Los Premios Billboard de la Música Latina se realizó el pasado 5 de octubre de 2023 y fue uno de los eventos más esperados del año. Allí actuaron en vivo reconocidas figura de la música de habla hispana.

NADIA FERREIRA COMO PRESENTADORA DEL EVENTO

Una de las grandes sorpresas que se pudo ver en los Premios Billboard de la Música Latina 2023 fue la presencia de Nadia Ferreira en la alfombra azul, pues nadie se imaginó que la esposa del salsero estaría en ese lugar.

Según la revista ¡Hola!, ella lució un vestido diseñado por Tony Ward, un famoso diseñador libanés-italiano. La prenda, agrega, tenía un escote y transparencias que iban acompañados con piedras preciosas. Además, el vestido tenía una larga cola.

El peinado y el look elegante, según la citada revista, fue otro detalle que impresionó a los presentes.

¿QUÉ DIJO NADIA FERREIRA DE ESA EXPERIENCIA?

La modelo de origen paraguayo también brindó una entrevista para ¡Hola! donde dijo estar muy contenta por la oportunidad de estar un evento tan importante como ese.

“Me siento feliz, me siento honrada y muy emocionada, no puedo esperar más (…) Yo siempre digo que soy un libro de sorpresas y siempre que hay una oportunidad, yo la tomo”, señaló a la revista.

“Me siento un poquito triste de haber dejado a mi bebé, pero bueno. Estoy feliz también de estar acá”, anotó Nadia.

NADIA FERREIRA Y SU EMOCIÓN EN REDES SOCIALES

Nadia Ferreira también expresó, a través de las redes sociales, su gran emoción de haber sido parte de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

“Disfrutando al máximo, siempre agradecida por tanto amor. Noche inolvidable!!”, publicó en su Instagram.

“Estoy muy honrada y contenta de ser escogida para presentar este premio tan importante y ser parte de esta increíble gala Latin Billboards. Gracias!”, fue otro de los mensajes que escribió la modelo.

DATOS PERSONALES DE NADIA FERREIRA

Nombre completo: Nadia Tamara Ferreira

Nadia Tamara Ferreira Lugar de nacimiento: Villarrica

Villarrica Nacionalidad: Paraguaya

Paraguaya Cumpleaños: 10 de mayo

10 de mayo Año de nacimiento: 1999

1999 Instagram: @nadiatferreira

