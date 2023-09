No cabe duda de que el amor entre Nadia Ferreira y Marc Anthony se fortalece cada vez más, muestra de ello son los tiernos mensajes y palabras que se dedican el uno al otro en todo momento, por lo que el cumpleaños del cantante no iba a ser la excepción. Así es, la reina de belleza no dudó en deshacerse en halagos hacia su esposo y padre de su hijo, quien cumplió 55 años este 16 de setiembre de 2023.

Además de demostrarle todo lo que siente, la paraguaya no dudó en reflejarlo en sus redes sociales con varias postales y cariñosas frases, que enamoraron a sus millones de seguidores. ¿Qué publicó y escribió? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se besan, después de que el artista recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LOS TIERNOS MENSAJES DE NADIA FERREIRA A MARC ANTHONY POR SU CUMPLEAÑOS

La también modelo de 24 años celebró los 55 años de su esposo con un paseo espectacular. En sus historias de Instagram, Nadia Ferreira subió varios momentos inolvidables al lado de su amado en paradisiaco lugar, al cual llegaron en su lujoso yate.

El paseo que dieron por el cumpleaños de Marc Anthony en su lujoso yate (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

En otra story, ella y Marc Anthony, con los pies sumergidos en el mar, capturan el momento en el que una mantarraya nada cerca a ellos. Esta postal la acompañó con la frase: “Pura vida, birthday weekend con Marc Anthony”.

Una mantarraya durante su paseo con su esposo Marc Anthony (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Pero, la paraguaya continuó posteando. En la siguiente, ella mira a la cámara con sus cautivadores ojos azules. “Cuando tu esposo te dice: ‘No te muevas, déjame captar lo que estoy viendo’”, escribió.

La impactante mirada de la esposa de Marc Anthony (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Pero todos querían ver los rostros de los tórtolos y así sucedió con la siguiente imagen, donde ella le da un beso en la mejilla a su esposo, quien lucía lentes de sol y mostraba sus tatuajes. “Feliz cumpleaños amor mío. Love you. Now and always”, se leía en el mensaje.

El amoroso gesto de la paraguaya con su esposo (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Sin duda, la reina paraguaya trató por todos los medios de hace sentir especial a Marc Anthony en su cumpleaños, y vaya que lo logró. Sin duda, una celebración distinta, ya que a ellos se sumó su bebé, de quien también tomó foto de sus piecitos con la siguiente descripción: “Happy Friday”.

Una imagen de los pies del hijo que tienen Marc Anthony y Nadia Ferreira (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE NADIA FERREIRA Y MARC ANTHONY

Desde que los caminos de Nadia Ferreira y Marc Anthony se cruzaron a inicios de 2022, ninguno quiso soltar la mano del otro, por lo que decidieron unir sus vidas en enero de 2023. Si bien, la felicidad era plena, a los meses, en junio, dieron la bienvenida a su hijo, llenando de dicha su hogar.