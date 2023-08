¡Nació en cuna de hora! No cabe duda de que el primogénito de Nadia Ferreira disfruta de todos los lujos que le pueden dar sus padres. Si bien, es el séptimo hijo de Marc Anthony, él no ha parado de adorarlo ni un segundo y llenarlo de costosos regalos. No sólo el salsero engríe al bebé, también lo ha hecho David Beckham, amigo de la familia.

Una muestra de lo que los radiantes progenitores pueden gastar en el pequeño es la lujosa carriola, donde fue paseado por la reina de belleza. Algo que era obvio, ya que la paraguaya siempre ha estado rodeada de glamour y gastar en su nene no iba a ser la excepción. Si bien, a ella se le ve espectacular, lo que muchos preguntan es el precio de este cochecito. ¿Cuánto desembolsaron para adquirirlo? A continuación, los detalles.

Nadia Ferreira se convirtió en madre primeriza el 13 de junio de 2023. Ella no duda en gritar su felicidad en redes sociales (Foto: Menahem Kahana / AFP)

EL PRECIO DE LA CARRIOLA DE LUJO DEL BEBÉ DE NADIA FERREIRA Y MARC ANTHONY

Como se recuerda, el 13 de junio de 2023 nació el bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony, quienes han optado por resguardar la identidad del pequeño, ya que no han mostrado su rostro, pero eso no quiere decir que no puedan sacarlo a dar una vuelta, tal como ocurrió el 1 de agosto cuando la paraguaya, luciendo un vestido largo que resaltaba su figura, lo llevó en un cochecito de lujo.

La carriola, que es una combinación de cuna y cochecito (“Bassinet and Stroller Combo”, en inglés), pertenece a Dior, cuyo precio es de 7.700 dólares, de acuerdo con la publicación del mismo sitio web de la marca francesa.

“De paseo con el amor de mi vida”, escribió mientras empujaba el carrito de lujo. Ella estaba bajo la sombra de un árbol.

No es la primera vez que el pequeño está rodeados de costosos regalos, por ejemplo, la vez que David Beckham fue a verlo el 19 de julio, Marc Anthony subió una imagen en la que se puede se apreciar que el nene descansaba sobre un cobertor de la marca Givenchy, cuyo costo es de 330 dólares.

La imagen de madre e hijo generó muchas reacciones y comentarios halagándola en su faceta como mamá primeriza. “Bellísima siempre, no cabe duda de que eres una excelente madre. ¡Reina totalmente!”, “La mami más dedicada y tierna del mundo, mi reina”, “El cuerpo que tiene después de dar a luz es simplemente hermoso, sos arte Nadia”, “Es una mujer divinamente hermosa, es admirable que vaya a pasear a su bebé con tacones, no pierde el porte de miss ni en las caminatas con su bebé”, escribieron sus seguidores.