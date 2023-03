Para nadie es un secreto que Nadia Ferreira es una de las figuras más destacadas del entretenimiento a nivel mundial, causando sensación durante su destacada participación en Miss Universo, certamen en el que fue finalista, y posteriormente, con su relación con Marc Anthony, el salsero puertorriqueño que la supera por más de 30 años.

Y es que la modelo paraguaya no solo protagonizó un corto pero romántico noviazgo con el boricua, sino que llegaría al altar con este el pasado 12 de enero en el Perez Art Museum (PAMM) de Miami, en una ceremonia que contó con destacadas celebridades invitadas.

Días después, coincidiendo con el “Día del amor y la amistad”, las celebs de Estados Unidos anunciarían la llegada de su primer hijo, confirmando así los rumores que apuntaba a que la exreina de belleza paraguaya ya se encontraba en la dulce espera durante su matrimonio.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en enero (Foto: nadiatferreira / Instagram)

EL DEPORTE FAVORITO DE NADIA FERREIRA

Debido a esto, el interés por la modelo de 23 años no ha hecho más que crecer y esto incluye sus actividades para mantenerse en forma y sus deportes favoritos para ser una persona saludable.

De acuerdo con Mui Fitness, la esposa de Marc Anthony es amante del esquí sobre nieve, una disciplina que se encarga de fortalecer todos los músculos, pues tonifica cuádriceps mientras exige el trabajo de glúteos, brazos y oblicuos.

Adicionalmente, el esquí le aporta equilibrio y agilidad, aliviando la tensión mental y el estrés, permitiéndole conciliar el sueño y dormir mejor, mejorando la calidad de vida al reposar el tiempo y de manera correcta.

Del mismo modo, el portal apunta que este deporte, al ser practicado al aire libre, permite una conexión con la naturaleza y conocimiento del exterior, características clave para mantener un estilo de vida más sano.

Nadia Ferreira ha demostrado su pasión por la nieve (Foto: nadiatferreira / Instagram)

EL BAILE, LA OTRA PASIÓN DE NADIA FERREIRA

Cuando era adolescente, la modelo se animó a participar de “Parodiando Paraguay”, el programa de imitación de artistas nacionales y extranjeros al que asistió para presentar la corona de Teen Universe Paraguay 2015 y mostrar su talento.

En aquella ocasión, la modelo se convirtió en Taylor Swift para interpretar su éxito “Shake It Off”, y aunque fue aplaudida por los asistentes y los conductores, algunos de los jurados no quedaron totalmente satisfechos con su presentación.

“Digamos que hago lo que puedo. Trato cada vez de ir mejorando, así que vamos con todo. Ya viajé mucho por lo del concurso, pero creo que me va a ir súper bien”, indicó la entonces Miss Teen. REVIVE EL CURIOSO MOMENTO AQUÍ.