Nadia Ferreira podría estar atravesando una de las mejores etapas de su vida. Su matrimonio con Marc Anthony está viento en popa, el hijo que tienen en común los tiene muy ilusionados y ella sigue deslumbrando en cada aparición pública.

La primera semana de octubre para la modelo paraguaya ha sido una muy acelerada debido a su rol como madre, el cumplimiento de sus actividades y compromisos y por haber asistido a los Premios Billboard de la Música Latina de la mano con su esposo.

Esto quiere decir que ha tenido una labor muy sacrificada, pero que resulta ser gratificante para ella debido a que siente una satisfacción enorme que se intensifica cuando atiende a sus redes sociales y se percata del amor que recibe por dichos medios.

La esposa de Marc Anthony tiene más de tres millones de seguidores (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

EL AGRADECIMIENTO DE NADIA FERREIRA A SUS SEGUIDORES

Consciente de que recibe mucho amor por parte de sus fanáticos en las redes sociales, la paraguaya Nadia Ferreira se grabó a ella misma dándole unas palabras a todos ellos con el objetivo de agradecerles.

El discurso que dio Nadia Ferreira a sus seguidores fue muy emotivo y sincero, por lo que las imágenes no demoraron en viralizarse en las diferentes plataformas digitales.

SE VIENEN NUEVAS COSAS PARA ELLA

En el mismo video, Nadia Ferreira aprovechó para dar a conocer que está realizando unas actividades relacionadas con sus futuros proyectos, lo cual ha sido una noticia que ilusiona a sus seguidores.

“Hola a todos, aquí estoy reflexionando de todo lo que pasó en esta semana. ¡Que increíble! Si me he percatado del amor y el cariño que siempre me brindan, gracias a todos por tanto amor, que siempre me dan. Aquí continuando con las actividades, directo a una reunión, estoy muy emocionada por todo lo que se viene. Tienen que estar al pendiente de todas las sorpresas que están por ahí. Besitos”, indicó.