En los primeros meses del año se confirmó que el cantante Marc Anthony había encontrado un nuevo amor en la paraguaya Nadia Ferreira, quien era finalista en el certamen internacional Miss Universo. Desde entonces, la relación entre ellos ha ido viento en popa y se les ha visto compartir muchas cosas de pareja, incluyendo las giras del salsero.

La velocidad con la que han llevado sus sentimientos ha sido muy notoria, pues ambos empezaron a convivir en la mansión del artista en Miami y en el mes de mayo él le pidió la mano a la modelo con un lujoso anillo de compromiso, por lo que, muy pronto, habrá una boda entre las dos celebridades.

Este será el cuarto matrimonio en la vida de Marc Anthony —antes estuvo casado con Dayanara Torres, Jennifer Lopez y Shannon de Lima—, mientras que la joven paraguaya llegará al altar por primera vez, así que uno puede especular que ella se encuentra muy emocionada e ilusionada con lo que vivirá muy pronto.

Nadia Ferreira también se ha mostrado contenta con la posibilidad de tener hijos con Marc Anthony en el futuro, pero también es importante que tenga presente que él ya tiene seis hijos, con quienes debe aprender a convivir en favor de su venidero matrimonio. Sin embargo, eso parece ser una complicación en estos momentos.

La pareja se comprometió a inicios de mayo pasado (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

¿CÓMO SE LLEVA NADIA FERREIRA CON LOS HIJOS DE MARC ANTHONY?

Teniendo en cuenta que el salsero ya es alguien que sabe lo que es casarse y tener varios hijos, lo más normal y sano en estos casos es que su nueva pareja, Nadia, conozca a sus hijos y así entablar una relación de respeto entre las partes involucradas.

Sin embargo, esto parece que no se ha dado, al menos no por el momento. Y es que diversos medios de comunicación han asegurado que la paraguaya aún no ha tenido la oportunidad de conocer a los herederos de su novio, despertando cierta preocupación.

Lo bueno, en este caso, es que aún no se ha conocido cuál es la fecha elegida por los novios para realizar la ceremonia, así que hay tiempo para que se haga la presentación respectiva.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE MARC ANTHONY?

El cantante de 53 años tiene un total de seis hijos de diferentes madres debido a que ha estado en varias relaciones a lo largo de su vida.

Con Debbie Rosado tuvo a su hija Arianna, pero también decidió adoptar a Chase, el hijo que ella había tenido de un compromiso anterior, por lo que también le dio su apellido.

Con la siguiente mujer que tuvo hijos fue su exesposa, Dayanara Torres. Con ella tuvo dos pequeños, a quienes bautizaron como Cristian y Ryan.

Finalmente, Marc Anthony tuvo dos hijos con la actriz y cantante Jennifer Lopez, quien también fue su esposa. De esta relación nacieron los mellizos Emme y Maximilian.