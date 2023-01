Miami fue el lugar elegido para la fastuosa boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira llena de invitados de lujo entre los que estuvieron David y Victoria Beckham. Fue justamente la ex Spice Girl quien cumplió un papel importante durante la ceremonia de sus amigos y la novia no dudó en agradecerle públicamente, ¿qué hizo? Desde Mag te lo contamos al detalle.

El cantante de 54 años y la representante de Paraguay en el Miss Universo y 21 años menor se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia privada en Estados Unidos, el sábado 28 de enero de 2023, específicamente en el Perez Art Museum (PAMM) de Florida.

Nadia Ferreira confió en la diseñadora de alta costura, Galia Lahav, que es una de las más reconocidas de EE.UU. para crear los vestidos con los que se casó, donde la elegancia y el glamour estuvieron presentes.

Según la revista ¡Hola!, el primero fue un vestido de princesa que realzaba la figura de la modelo y que destacaba por su romanticismo y sensualidad. Con corsé pegado a la cintura y acompañado por una gran falda diseñada con varias capas de tul. Además, tenía escote y las mangas transparentes decoradas con finos bordados de flores en alto relieve. Tras la ceremonia nupcial cambió a un traje con escote corazón y el cuerpo estilo corsé sin mangas y una falda más manejable con corte asimétrico.

El papel de Victoria Beckham en la boda

Cada ceremonia de matrimonio tiene elementos especiales y en la de Nadia Ferreira y Marc Anthony no faltaron. Uno de ellos tenía que ver con las damas de honor que acompañaron a la modelo en su gran día. Ella lucieron creaciones de la cantante y diseñadora Victoria Beckham.

Mediante su cuenta de Instagram, la esposa de David Beckham les deseó lo mejor: “Felicidades, señor y señora Muñiz. Os queremos mucho y ha sido un honor formar parte de este día tan especial y celebrar vuestro amor. Besos”. Ante esto, la recién casada respondió: “¡Qué noche tan mágica! Me siento muy honrada de que formaras parte de ella con nosotras. Y, por cierto, te luciste con los vestidos de las damas de honor. Me siento muy honrada. Nosotros también te queremos”.

Marc Anthony y Nadia Ferreira tuvieron a David Beckham y su familia como invitados de lujo en su boda. (Foto: @victoriabeckham / Instagram)

Por su parte, David Beckham no fue solo un invitado más en el museo de arte moderno y contemporáneo, sino que se convirtió en uno de los padrinos de la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony. Él llegó junto a su hijo Cruz y su hija Harper Beckham quien posó junto a Maluma. Algo que destacó es que no se han compartido fotos de la ex Spice Girl en la ceremonia.

Síguenos en nuestras redes sociales: