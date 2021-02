Natasha Dupeyrón, conocida por su papel de ‘La Chiquis’ en la serie de Netflix “La casa de las flores”, decidió no callar más. Consiente del poder que tienen las redes sociales, la actriz mexicana decidió utilizarlas como medio para llegar a miles de mujeres en el mundo que, al igual que ella, fueron víctimas de abuso sexual.

La también modelo y cantante rompió su silencio y habló sobre el abuso que sufrió y aunque no dio muchos detalles al respecto, como cuándo pasó o quién es el responsable, sí pidió a otras mujeres que fueron víctimas levantar la voz. Además, confesó que fue gracias a una canción feminista que pudo hablar del tema públicamente.

Natasha Dupeyrón, visiblemente consternada, externó mediante sus historias de Instagram el abuso sexual que vivió y narró, además, que este suceso revivió en ella, luego que fuera invitada a participar en una canción feminista. La joven mexicana relató por qué decidió alzar la voz y confesó que no es fácil lidiar con los ataques de cualquier tipo.

Natasha Dupeyrón, visiblemente consternada, externó mediante sus historias de Instagram el abuso sexual que vivió (Foto: Instagram/Natasha Dupeyrón)

TESTIMONIO DE NATASHA DUPEYRÓN, VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

Natasha explicó que en un inicio no quería participar de la canción, pese a que coincide con la postura política que conlleva el feminismo. Sin embargo, cuando se decidió a participar, su historia de abuso resonó. Hecho que, finalmente, la orilló a hablar del tema.

“Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir pero fui porque es un movimiento que amo aunque tenía este sentimiento extraño”, comentó Dupeyrón.

Natasha Dupeyrón, entre lágrimas, confiesa que fue víctima que abuso sexual (Foto: Instagram/Natasha Dupeyrón)

“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”, agregó.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, añadió cantante de 29 años.

La actriz rompió su silencio y habló sobre el abuso que sufrió (Foto: Instagram/Natasha Dupeyrón)

En otro momento, Natasha Dupeyrón confesó que nunca había hablado sobre la pesadilla que vivió en el pasado y que aún le duele. Por ello, decidió no revelar más detalles del caso hasta procesarlo.

“Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo, porque si tú estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”, dijo la actriz con lágrimas en los ojos.

“No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”, sentenció.