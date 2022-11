La historia de unos espeluznantes asesinatos y la de un hostigamiento que nunca se resolvió han marcado un antes y un después para Netflix y también para su creador, Ryan Murphy. Tanto “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” y “Vigilante” han sobrepasado las expectativas y ahora se han convertido en series de culto a nivel mundial.

El éxito de ambas producciones es innegable, pues han acumulado millones de horas reproducidas en el gigante del streaming. Es por ello que no se dejará pasar ese diamante en bruto, así que los directivos dieron luz verde para algo que los fanáticos sin duda estaban esperando: habrá más temporadas de las series.

En primer lugar, hay que resaltar que “Monstruo”, la serie que se ha posicionado como la segunda producción de habla inglesa con más vistas en Netflix después de “Stranger Things 4”, ha sido renovada para dos temporadas más.

En tanto, la historia de “Vigilante” tendrá una parte más. Si bien el anuncio de ambos casos generan emoción entre los fanáticos, hay también muchas dudas, pero hay una de ellas que llama muchísimo más la atención que otras: ¿De qué tratarán las nuevas temporadas?

Si ya has visto ambos programas, te habrás dado cuenta de que los dos se han basado en historias reales y que ya se terminó de contar absolutamente todo. Incluso, el personaje principal de uno, Jeffrey Dahmer, ya está muerto y en su serie fuimos testigos de cómo pasó a mejor vida.

Ante ello, en esta nota trataremos de dar respuesta a aquella interrogante relacionada con cómo serán las nuevas temporadas de “Monstruo” y de “Vigilante”.

¿CÓMO SERÁN LAS NUEVAS TEMPORADAS DE “MONSTRUO”?

La serie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” narra la historia del “Caníbal de Milwaukee”, un asesino que mató a 17 personas y que osó en comerse a alguno de ellos y preservar algunas partes de su cuerpo. A lo largo de los 10 capítulos conocimos todo acerca de su reino del terror, el cual llegó a su final cuando lo mataron en prisión.

Por más que no se hayan dado detalles sobre qué veremos en la temporada 2 y 3, lo más probable es que ya no sea algo relacionado con Jeffrey Dahmer o a alguno de sus familiares, pues serían temas que quizá no generen la expectativa entre los televidentes.

Si analizamos la situación, podríamos creer que en los próximos capítulos conozcamos las historias de otros asesinos seriales que dejaron una mancha negra en la historia de los Estados Unidos. Ahora, todo es cuestión de tiempo para conocer los detalles, aunque seguramente no sucederá muy pronto debido a que recién se ha confirmado el acuerdo para la producción.

Evan Peters interpretando a Jeffrey Dahmer (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”

Recuerda el tráiler de la serie de jeffrey Dahmer, la cual terminó cautivando a millones de espectadores en todo el mundo.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA PARTE DE “VIGILANTE”?

Al igual que el caso anterior, los hechos que se ven en pantallas es algo que sucedió en la realidad y que la producción de Netflix terminó de contar en los 7 capítulos que están disponibles en su plataforma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “Vigilante” muestra muchas cosas que en realidad no sucedieron o que no hay cómo comprobarlas, así que se hizo un gran trabajo usando la ficción.

Casualmente, ese detalle tendría muchísimo valor de ahora en adelante si queremos especular acerca de la segunda temporada, ya que de manera oficial no se sabe aún de qué tratará.

Puede que Ryan Murphy opte por crear un thriller de suspenso y terror de una nueva historia, lo cual tendría lógica. No obstante, también podría darle una continuidad a lo que ya vimos en Netflix, considerando que el final deja muchas dudas y pareciera que habría una continuación, en la que los dos personajes principales podrían jugar un rol clave y dar un grito tremendo a la trama.

Escena de la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “VIGILANTE”

Mira nuevamente el tráiler de “Vigilante”, la serie que recrea lo que le sucedió a una familia cuando sus integrantes compraron la casa de sus sueños y comenzaron a recibir cartas amenazadoras.