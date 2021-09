La cuarta temporada de “New Amsterdam” se estrena este 21 de septiembre en NBC y el showrunner David Schulner prometió que en los nuevos episodios habrá más alegría, felicidad y amor, sobre todo porque en la anterior entrega del drama medico los protagonistas se enfrentaron a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, Schulner aseguró en una entrevista con TVLine que los fanáticos obtendrán “todo lo que quieren de Max y Sharpe, y mucho más. Está en eso. Y no hay vuelta atrás”. Pero eso no significa que todo será felicidad para los personajes de la serie, ya que aún hay asuntos pendientes.

Por lo tanto, es necesario recordar lo que sucedió con los protagonistas de “New Amsterdam” al final de la tercera temporada.

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DE “NEW AMSTERDAM” AL FINAL DE LA TEMPORADA 3?

1. MAX GOODWIN

Después de dos temporadas, Max Goodwin (Ryan Eggold) finalmente ha logrado superar la muerte de su esposa y quitarse su anillo de bodas. Además, da un paso muy importante en su relación con Helen Sharpe (Freema Agyeman): luego de acompañarla a su casa le da un beso de despedida.

Por lo tanto, en los próximos episodios de “New Amsterdam” su relación podría pasar al siguiente nivel, no obstante, también tendrá que luchar por la custodia de su hija, ya que los padres de Georgia quieren estar más tiempo con su nieta.

(Foto: NBC)

2. HELEN SHARPE

La doctora Sharpe terminó su romance con Cassian Shin para enfocarse en su sobrina Mina, quien llegó a su vida para ayudarla a descubrir su lado maternal. A pesar de los problemas que eso le ocasionó, al final de la tercera entrega la relación con la adolescente mejora, pero ¿beso con Max lo cambiará todo?

Helen se despide de su sobrina en la tercera temporada de "New Amsterdam" (Foto: NBC)

3. IGGY FROME

En medio del viaje por carretera, Martin insiste en que no quiere seguir corriendo, pero su discusión con Iggy se ve interrumpida por la desaparición de Samaira, quien escapa a la playa porque no quiere volver a la normalidad. Entonces, Iggy le promete a Martin que pueden regresar, pero no verá a más pacientes. “Esa vida se acabó”.

Iggy está decidido a no volver a dar consulta (Foto: NBC)

4. FLOYD REYNOLDS

Luego del viaje a San Francisco con su prometida la doctora Lyn Malvo, el Dr. Floyd Reynolds (Jocko Sims) vuelve con la intención de recuperar su antigua posición, pero Claude Baptiste le ofrece ser subdirector de cirugía. El problema es que Baptiste es el marido de su actual pareja, así que mezclar lo personal con lo profesional le podría pasar factura en la cuarta temporada de “New Amsteram”.

¿Qué pasará con Reynolds en la temporada 4 de "New Amsterdam"? (Foto: NBC)

5. LAUREN BLOOM

El director de residencia del hospital le ofrece Leyla una plaza de residente en Urgencias en el hospital, pero solo porque Lauren Bloom (Janet Montgomery) soborno a Jack, el responsable de las nuevas contrataciones. ¿Cómo esto afectará la relación de Bloom y Leyla?