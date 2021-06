CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “New Amsterdam” terminó el martes 8 de junio de 2021 con un episodio donde Reynolds recibe una oferta espectacular, Max recorre el hospital después de perder su anillo de bodas, Iggy contempla un cambio de vida serio y Bloom se entera de algunas noticias que podrían cambiarle la vida a Leyla.

‘Death Begins in Radiology’ (3x14) empieza con Max perdiendo su anillo de bodas mientras se realiza una resonancia magnética, así que le médico pasa casi todo el capítulo buscando su bien tan preciado. Cuando Floyd lo ve tan desesperado le explica que el anillo no se trata de amor sino de la culpa.

En tanto, Helen se despide de Mina antes de encontrarse con su madre en un restaurante. La doctora le pide a su madre sea el contacto de emergencia de Mina porque ella también está en Londres, pero la mujer se niega.

Cuando Helen intenta convencerla su madre comienza a toser sangre. De inmediato se dirigen a u hospital donde Sharpe realizaba voluntariado y a pesar de estar lleno consiguen un espacio. Mientras atienden a su madre, Helen descubre que esa clínica perdió el financiamiento con Brexit.

Helen se despide de Mina antes de encontrarse con su madre en un restaurante (Foto: NBC)

Al final de este episodio de la tercera temporada de “New Amsterdam”, el asistente de Max encuentra el anillo en el bolsillo de su bata de laboratorio, y en ese momento se topa con Helen, quien le cuenta que su madre tiene una bronquitis grave.

Ella se siente fatigada, así que le pide que caminen juntos. Tras acompañarla a su hogar, Max se despide de ella y se va, pero a medio camino da la vuelta y regresa a la puerta de Helen para besarla y entrar a su casa.

Por otro lado, el director de residencia de New Amsterdam le ofrece un lugar a Leyla, quien le pregunta a Lauren si tuvo algo que ver con eso, pero ella lo niega todo. A Floyd le ofrecen el puesto de vicepresidente de cirugía y trabajar con la Dra. Lyn Malvo.

En medio del viaje por carretera, Martin insiste en que no quiere seguir corriendo, pero su discusión con Iggy se ve interrumpida por la desaparición de Samaira, quien escapa a la playa porque no quiere volver a la normalidad. Entonces, Iggy le promete a Martin que pueden regresar, pero no ver más pacientes.