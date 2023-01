El futbolista Neymar es, en la actualidad, el máximo referente brasileño de su selección, casi al mismo nivel de lo que fue Pelé en sus épocas doradas en el balompié, por lo que fue muy extraño no verlo en la despedida del ganador de tres Mundiales, teniendo en cuenta además que el jugador del PSG fue formado en Santos, club en el que brilló “O Rei” durante casi toda su carrera.

Ambos deportistas siempre fueron comparados desde que “Ney” empezó a triunfar con su club. Se decía que tenían juegos similares, que amaban al balón y que tenían la misma pasión por la diversión, las fiestas y los buenos momentos en familia. Es más, siempre se les vio muy cercanos en eventos, en los que ambos coincidían. Parecía que eran grandes amigos.

Toda esa buena relación que formaron a lo largo de los años ha sido en puesta en tela de juicio por la opinión brasileña y también en redes sociales por lo sucedido últimamente. Y es que la ausencia de Neymar en el funeral de Pelé no ha caído muy bien que digamos en los hinchas de la selección brasileña. Evidentemente, todos querían verlo despedirse de su máximo ídolo.

¿POR QUÉ NEYMAR NO FUE AL FUNERAL DE PELÉ?

Con tiempo de anticipación, Neymar aseguró que no iba a poder asistir al funeral de Pelé porque tenía algunos compromisos con el PSG. Sin embargo, la esperanza del pueblo brasileño comenzó a encenderse cuando, en la última fecha del 2022 en la Ligue 1 fue expulsado, por lo que iba a ser suspendido y podría haber viajado a Brasil.

Pese a ello, los planes del delantero del PSG no cambiaron y siguió con lo planteado originalmente: mandar a su padre a las exequias en su representación, lo cual era entendible en cierto modo.

Lamentablemente, hay quienes han acusado al delantero de no haber asistido al funeral de Pelé porque anda de fiesta, precisamente en el cumpleaños de la esposa de Marquinhos, compañero del PSG y del “Scratch”. Por si ello fuera poco, se filtraron videos de aquella presunta reunión.

Si bien el delantero no ha dado palabras algunas al respecto, también cabe la posibilidad de que Neymar no haya ido al funeral de Pelé porque debía mantenerse bajo las órdenes del PSG. Como sabemos, por más que esté suspendido, “Ney” tiene que estar bajo las órdenes de su equipo y para viajar a Brasil debería pedir un permiso especial, el cual no es sencillo de tramitar con la dirigencia del club.

Mientras el mejor jugador de la historia del fútbol era velado en #Brasil, #neymarjr #PSG estaba de fiesta en #France. #brasileirao #Pele pic.twitter.com/1N903MNjc1 — cerocool001  🔱𝔰𝔠𝔥ü𝔩𝔢𝔯 사이코™💔🎧 🔱 (@cerocool001) January 3, 2023

NEYMAR Y PELÉ COMPARTEN RÉCORD

Los dos futbolistas brasileños han demostrado, cado uno a su estilo, que son grandes delanteros y que su buen juego se ve traducido en goles y jugadas peligrosas de cara al arco rival, por lo que se han posicionado como los jugadores con mayor cantidad de anotaciones con la camiseta de la selección de su país.

Luego de los dos goles marcados en el Mundial de Qatar 2022, Neymar igualó a Pelé como mayor anotador con la selección brasileña con 77 tantos y se espera que, en unos compromisos más, pueda superarlo. De momentos, ambos comparten el primer lugar en esta estadística.