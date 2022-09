¿Cuántos hijos tiene Nick Cannon? El rapero, actor, presentador y showman no deja de sorprender: el 14 de septiembre anunció el nacimiento de su noveno hijo y pronto llegarán dos más de mujeres diferentes. ¿Quiénes son sus hijos y sus madres?

El ex esposo de Mariah Carey ha dejado claro que ignora cualquier comentario negativo sobre su fecundidad sin límites, pero ha pedido respeto para LaNisha. “Pido a los demás que por favor proyecten toda crítica hacia mí y no hacia las amorosas y preciosas madres de mis hijos. LaNisha es una de las almas amables, pacíficas y no conflictivas que he presenciado. Solo merece deleitarse en este momento de gozo dichoso de la maternidad”, dice en su cuenta de Instagram, donde tiene 5.9 millones de seguidores.

En diciembre Nick perdió a su séptimo hijo, debido a un cáncer cerebral, lo que lo hizo pensar reforzar su convicción de que lo importante no es el tiempo que pasemos en este planeta, sino la cantidad de amor que damos y recibimos. Por ello, aún tiene más hijos en camino.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE NICK CANNON?

Nick Cannon tiene nueve hijos y dos en camino con mujeres diferentes.

Monroe y Moroccan

Los gemelos, de 11 años, son fruto del matrimonio que tuvo Nick con la cantante Mariah Carey. En julio de 2021, Monroe, cuyo nombre es honor a Marilyn Monroe, hizo su debut como modelo en un video para OshKosh B’gosh. El nombre Moroccan, apodado Roc, proviene de la decoración marroquí del apartamento donde Nick le propuso matrimonio a Mariah en 2008.

Nick Cannon tuvo a los gemelos Moroccan y Monroe con Mariah Carey (Foto:Mariah Carey/ Instagram)

Golden y Powerful Queen

Nick Cannon tuvo al Golden, de 5 años, y a Powerful Queen, de 19 meses, con Brittany Bell. El artista comparte muchas fotos en su cuenta de Instagram con los pequeños: los lleva de paseo a parques de diversiones, por ejemplo, o posa con ellos en portadas de revista.

Nick Cannon tuvo a Golden y Powerful Queen con Brittany Bell (Foto: Nick Cannon/ Instagram)

Zion y Zillion

En junio los gemelos cumplieron un año fruto de la relación con la DJ profesional Abby De La Rosa. La celebración fue nada menos que en Disneyland.

Nick Cannon tiene a Zion y Zillion con Abby De La Rosa (Foto: Nick Cannon/ Instagram)

Zen S. Cannon

El séptimo hijo de Nick Cannon nació el 23 de junio de 2021. Es el cuarto retoño que tuvo en ese año y el primero con la modelo Alyssa Scott. El pequeño, tristemente, falleció a los cinco meses, producto de un cáncer cerebral.

Love Cannon

Nació en julio de 2022, es el octavo hijo de Nick Cannon y el primero con la modelo Bri Tiesi. Cannon confirmó que esperaba el bebé número en un episodio de “The Nick Cannon Show”.

El actor y presentador Nick Cannon tuvo su octavo hijo con Bre Tiesi (Foto: Nick Cannon /Instagram)

Onyx

El 14 de septiembre nació la pequeña Onyx, cuya madre es la modelo LaNisha Cole.

Nick Cannon tuvo a su novena hija con LaNisha Cole (Foto: Nick Cannon/ Instagram)