Carmen Aub es una de las actrices mexicanas más exitosa de los últimos años y ha alcanzado gran reconocimiento a nivel mundial gracias a su gran actuación en la serie “El señor de los cielos” de Telemundo.

Hace unos meses, la recordada ‘Rutilia’ reveló que estaba viviendo una feliz cuarentena al lado de su novio Nicolás. La actriz aseguró que el confinamiento ha fortalecido su relación, más allá de quebrarla como ha pasado en otros casos y hogares.

No cabe duda que la vida le sonríe a la actriz mexicana, ya que ha logrado alcanzar gran reconocimiento actoral por su trabajo y también se siente muy plena en cuestiones amorosas. Aquí te vamos a contar todo sobre el guapo novio residente que le robó el corazón a Carmen Aub.

Carmen Aub es muy discreta con su relación amorosa con Nicolás (Foto: Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE CARMEN AUB Y NICOLÁS

Carmen Aub y Nicolás se conocieron a inicios del 2019 y meses después decidieron embarcarse en una relación amorosa. Actualmente tiene al rededor de dos años juntos y la actriz no deja de presumir su amor en redes sociales.

Nicolás no tiene nada que ver con el mundo de la actuación, es completamente ajeno al medio, pero eso no ha sido problema para ellos, ya que él entiende muy bien el trabajo de Carmen Aub y los celos y limitaciones no tienen lugar.

Carmen Aub tiene cerca de dos años con su novio y la cuarentena a fortalecido su relación amorosa (Foto: Instagram)

El apuesto galán de la actriz es médico residente que hace sus prácticas en Estados Unidos, mientras que Carme Aub se encuentra en México y constantemente viaja a Miami por cuestiones laborales, pero eso no ha sido problema para ellos, la distancia es algo que han sabido sobrellevar.

Carmen Aub está feliz al lado de su pareja, con quien asegura compartir muchos gustos y acoplarse a la perfección, por lo que sus fans también apoyan y adoran este romance, pues afirman que la actriz se ve de lo más contenta y feliz con Nicolás.

Carmen Aub disfruta al máximo su amor con Nicolás (Foto: Instagram)