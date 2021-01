Fernanda Castillo es una de las actrices más populares de los últimos años. La interprete de 38 años está viviendo uno de los momentos más hermosos de su vida, ya que hace poco se convirtió en mamá por primer vez y aunque ha pasado un gran susto por su salud, ahora se encuentra feliz en casa y al lado de su familia.

A lo largo de los años, la mexicana se ha convertido en la favorita de las telenovelas, teatros y cine. Sin embargo, siempre será recordada por su personaje de ‘Mónica Robles’ de “El señor de los cielos” , es más, la propia Fernanda Castillo siempre ha dicho que este es el personaje que más cariño le tiene, ya que le dio la oportunidad de ser reconocida internacionalmente.

No cabe duda que este personaje impulsó su carrera artística y gracias a la cual ha realizado todo tipo de papeles en series y películas explorando dramas, acción y comedia. Por eso es que hace un tiempo reveló a sus seguidores cómo se inspiró para crearlo.

La novia de Erik Hayser ha dicho que se siente muy agradecida con 'Mónica Robles', ya que le sumó muchas cosas a su carrera profesional (Foto: People)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de imágenes que usó el día de la audición para personificar a la mujer de “Aurelio Casillas” en “El señor de los cielos” y aseguró que desde el principio quiso que se viera como una mujer súper poderosa y que no se iba a dejar derrumbar por nada ni por nadie.

¿CÓMO NACIÓ MÓNICA ROBLES?

Hace unos meses, Fernanda Castillo compartió unas fotografías jamás antes vistas, las cuáles según la actriz fueron las que entregó cuando participó en el casting para darle vida a la villana de “El Señor de los Cielos”.

La actriz aseguró que desde un principio quiso que ‘Mónica’ se viera como una mujer súper poderosa a la cual nadie podría derrumbar.

“Estas fotos fueron el inicio de “Mónica Robles”. Fui con mi amigo Uriel Santana y le e pedí que me hiciera ver diferente, fuerte, sexy, poderosa y lo logró. Fueron las fotos que entregué para poder hacer el casting del que, hasta hoy, ha sido el personaje más importante y especial de mi vida. Gracias a toda esa gente que creyó en mí y me apoyó desde el principio, no se me olvida”, escribió Fernanda.

Fernanda Castillo ha dicho que 'Mónica Robles' es el personaje más importante de su carrera y le tiene mucho cariño (Foto: Instagram/Fernanda Castillo)

En el terreno personal, la actriz está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pues ha completado su familia con la llegada de su pequeño bebé y además, ha sido parte de series que han alcanzado gran popularidad en los últimos años.