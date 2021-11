Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco de la Haza, ha estado en boca todos luego que se anunciara su debut en la actuación. Y es que el hijo mayor de la famosa actriz debutará en la pantalla en la nueva versión de “Los ricos también lloran”, donde tendrá una participación especial.

La producción mexicana, que tendrá como protagonistas a Claudia Martín y Sebastián Rulli, relatará la historia de Mariana, una joven inteligente y humilde que sin pensar le salvará la vida a Don Alberto, el dueño de un conglomerado empresarial más grande de México. Como agradecimiento, el él le ofrecerá empleo. El mundo de Mariana cambia totalmente tras conocer a Luis Alberto, el engreído heredero y apostador empedernido que siempre tiene discrepancias con su padre. El primogénito de Ludwika Paleta interpretará al personaje de Rulli, pero en su etapa de adolescente.

¿QUIÉN ES NICOLÁS HAZA?

El hijo de la famosa actriz siempre es una cara conocida en el mundo del entretenimiento de México, no solo por ser el primer hijo de Ludwika Paleta, sino por ser también una promesa de la música. Y es que desde pequeño, Nicolás Haza había mostrado su pasión por la música, ámbito en el que se desenvuelve actualmente.

Nicolás Haza junto a su madre Ludwika Paleta (Foto: Ludwika Paleta/Instagram)

Niico, nombre artístico que ha adoptado, nació el 11 de noviembre de 1999 en México. Actualmente tiene 22 años. Antes de terminar la secundaria había expresado su deseo de estudiar cine, por ello, se mudó a Canadá, donde estudió una carrera universitaria en cinematografía en Toronto.

Sin embargo, fue la música que lo terminó por convencer; es así que a inicios de 2021 anunció su carrera como cantante urbano. Debutó de manera profesional en enero al lanzar su primer sencillo “Tranze”, al que le siguieron “No te dolió”, “Flying high”, “Navegando”, “Odisea” y “Vuelta al mundo”.

Aunque lo suyo es la música, el joven de 22 años también ha tenido curiosidad por la actuación: “Yo desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, yo estudié cine, pero la actuación nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí”, confesó en ‘Ventaneado’ en enero de este año. De hecho, no descarta trabajar con sus padres en un futuro.

Nicolás Haza en el estudio de grabación (Foto: Nicolás Haza/Instagram)

QUIERE VIVIR DE LA MÚSICA

En una entrevista con la Revista Clase, Nicolás Haza reveló que el éxito como cantante no lo busca siendo famoso internacionalmente, sino en el gozo de vivir de ella. “Yo no quisiera pegar de una forma global el día de mañana y decir: ‘qué chingón, pero no disfrute el proceso’. Creo que el crecimiento personal es de las cosas más divertidas que puede haber”, confesó.

NICOLÁS HAZA, ¿TIENE NOVIA?

El musico de 22 años está en una de sus mejores etapas. No solo está dando grandes pasos con su carrera artística, del mismo modo, está feliz con su noviazgo con Yulianna de Souza, con quien sale desde abril de 2021.

Cabe mencionar que, a los 17 años estuvo relacionado con Paola, una de las hijas de Adal Ramones. Relación que fue noticia en México, aunque después no se supo mucho más de ellos.

Nicolás Haza junto a su novia Yulianna de Souza (Foto: Nicolás Haza/Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS DE NICOLÁS HAZA?

Nicolás Haza es un cariñoso hermano mayor, pues mantiene una linda relación con los hijos que sus padres tienen con sus respectivas parejas. Ludwika Paleta tuvo a Bárbara y Sebastián en 2017, fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas. En tanto, Plutarco Haza le dio la bienvenida a Leo en 2019 junto a su actual esposa Ximena del Toro.

DATOS PERSONALES DE NICOLÁS HAZA

Nombre completo: Nicolás Valdés Paleta

Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1999

Lugar de nacimiento: México

Padres: Ludwika Paleta y Plutarco de la Haza

Edad: 22 años

Profesión: Cantante y actor

Carrera: Música urbana y actuación

Redes sociales: Instagram de Nicolás Haza (niico_official)