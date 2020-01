Cada que habla o publica una nueva foto se ‘incendian’ las redes sociales. La cantante y actriz mexicana Ninel Conde es un torbellino y sabe que sus declaraciones siempre causarán polémica, así como sus recomendaciones de belleza y cuidado personal. Con el fin de estar más cerca a sus seguidores y revelarles todos sus secretos, acaba de relanzar su canal de YouTube.

Con un video en el que enumera todo lo que contará, no solo le dio la bienvenida al 2020, sino que se animó a dar tres detalles que sus incondicionales fans y ‘haters’ no conocen sobre ella.

“Hola qué tal amigos, pues yo soy su amiga Ninel, bienvenidos a este mi canal de YouTube, que bueno ya tengo desde hace tiempo, pero queremos refrescarlo. Queremos subir nuevos videos", dijo Ninel Conde en el video de bienvenida de su canal de YouTube que dará mucho de qué hablar este 2020.

Lo que nadie sabía

En su primera grabación, la mexicana reveló que “chupé mi chupón hasta los 6 años, fui la consentida y mi mamá no me lo quería quitar. En mis dientes no me he hecho nada, no tengo carillas y están derechitos así que es un mito que se deforman por el chupón. Otra cosa es que me encantaba el patinaje artístico, lo hacía de reversa, daba vueltas, hacía mis mortales, ahora ya no queda nada porque eso se tiene que practicar y he perdido un poco la agilidad. ¿Qué no saben de mí? Como ya estoy muy expuesta puede ser que duermo con tapones porque me despierta el más mínimo ruido y también soy sensible a la luz”, se le escucha decir mientras está sentada en un sillón.

En otro momento, Ninel Conde habló de los ‘haters’ y todos aquellos comentarios negativos que recibe a diario en las redes sociales en sus sensuales publicaciones y cómo muchos critican los retoques que se ha hecho en su anatomía de infarto.

“Los comentarios de ‘haters’ destructivos trato de no tomarlos a pecho y no tomarlo personal. He aprendido que somos lo que decimos, de nuestro corazón y alma salen las palabras. Hay que tomar las cosas de la gente que lo dicen, a lo mejor tienen problemas y mucha destrucción en su vida, a veces ni los termino de leer, lo borro y tengo un equipo de gente que depura esa información porque, por salud, no me gusta estar leyendo las cosas negativas porque quieras o no, te puede llegar a incomodar. Le pongo freno y que no llegue a mi alma y me afecte”, agregó.

¿Qué sorpresas mostrar en su canal?

Si hay algo que caracteriza a Ninel Conde en las redes sociales es que siempre comparte sus fotografías de infarto donde queda al descubierto su bien trabajada figura. Es por eso que recibe innumerables mensajes en Instagram donde le preguntan cuál es su secreto.

“(Mi canal) es una buena plataforma para conocer muchos tips que voy a darles, porque es importante cuidarnos. Se basará en belleza y salud, que aprendamos a querernos, cuidarnos, comer bien y qué hacer cuando no tenemos ánimos de entrenar. (Responderé) todo lo que me preguntan en las redes sociales, va a ser algo divertido que les va a gustar”, recalcó.

Este nuevo proyecto que ha venido preparando desde hace varios meses también le permitirá revelar sus tips de maquillaje, ejercicios y belleza, además de ser la “oportunidad más bonita para que conozca a Ninel mamá, persona, pues en medios se dicen muchas cosas, hay comentarios imparciales y subjetivos y que ahora cada uno tenga su propia versión y crezcamos y aprendamos juntos”.

