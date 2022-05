La actriz y modelo Ninel Conde es una de las figuras más carismáticas de la televisión mexicana, además de ser muy popular en redes sociales, donde acumula una gran cantidad de seguidores, con quienes comparte sus proyectos y muchos momentos de su vida.

Y es que la artista de 45 años es muy popular por su trayectoria en telenovelas como “Luz Clarita”, “Rebelde” y “El señor de los cielos”. A esto se le suman sus proyectos musicales como “La rebelde” y “Libre”.

Sin embargo, recientemente la intérprete de “Bombón asesino” expresó su indignación luego de que acusara a su expareja, Giovanni Medina, de no cumplir con los acuerdos estipulados por ley.

Ninel Conde es recordada por su interpretación de "Bombón asesino". (Foto: Ninel Conde / Instagram)

NINEL CONDE DENUNCIA QUE NO PUEDE VER A SU HIJO

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, que años atrás dio a conocer su separación y los momentos que vive junto a su hijo.

Precisamente por esta red social, la recordada “Alma Rey” realizó una transmisión en vivo donde informó que llegó a la casa de Medina a las 16:00 horas, tal como estipuló el juez, pero no la dejaron ingresar.

“Me dejan ver a mi hijo cada 15 días, durante una hora y media o dos, y siempre soy puntual. Ahora estoy aquí y la novedad es que no me tienen permitido el acceso. Como es en casa de su papá, pues ellos pueden decidir si me dejan o no entrar”, reclamó.

De acuerdo con la actriz, no es la primera vez que le impiden ver a su pequeño Emanuel, por lo que adelantó que estaba dispuesta a ejecutar “unas promociones para que el juez sepa esto y vea qué puede resolver”.

“La vez pasada vine de Miami corriendo, al día siguiente me fui tempranito, estaba yo en el programa (’Tu cara me suena’, donde es participante), me dieron permiso y tampoco me dejaron entrar (a la casa de Medina) y yo callada, pero todo tiene un límite”, sentenció.

GIOVANNI MEDINA RESPONDE A NINEL CONDE

Por su parte, Giovanni Medina se presentó en “Ventaneando”, donde indicó que la actriz no fue puntual en su compromiso con su hijo.

“Las convivencias son a partir de las cuatro de la tarde y duran tres horas, o bien, hasta que el menor lo decida, eso es lo que refiere el acuerdo. En este caso, se da una tolerancia de 15 minutos”, señaló.

Debido a esto, aseguró, le negó el ingreso a su residencia, pues ya había expirado el periodo para que recoja a su pequeño.

“¿Qué fue lo que pasó? Los reportes que yo tengo es que Ninel llegó después de las 4:30 de la tarde, entonces evidentemente la actuaria ya había cerrado el acta, a las 4:15 lo hizo, y sí evidentemente se asentó que no llegó y que estaba mi hijo presente”.

Además, negó que Ninel haya sido impedida de visitar a su hijo, sino que esta se encontraba grabando “Tu cara me suena”, por lo que su ausencias “fueron por decisión propia”.