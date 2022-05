En 2005, una canción de reggaetón, el género más popular del momento, tomaba por sorpresa las playlists de distintas radios en Latinoamérica. Con “Nadie Sabe”, el cantante Michael Stuart, quien ganó la última edición de “Tu cara me suena” dejaba atrás los tributos para probar con nuevas composiciones.

Sin embargo, más allá de su pequeño éxito con Cheka, el estadounidense de ascendencia portorriqueña no pudo volver a traspasar las fronteras con tal éxito como el conseguido hace más de 15 años.

Aunque su labor fue discreta, el músico ha tenido grandes colaboraciones con “pesos pesados” de la música, principalmente de la salsa.

MICHAEL STUART Y CELIA CRUZ

Con 26 años de carrera, Michael no tiene una vitrina cargada de premios, como si lo tienen muchos de sus colegas en la salsa, pero sí varios recuerdos con Tito Puente, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa y Celia Cruz.

Precisamente, fue con “La reina de la salsa” con quien mejor se adaptó, entablando una gran amistad, tal como duda. “Nosotros compartíamos disquera en Nueva York y nos cruzábamos en las instalaciones. Me veía y me decía ‘¿cómo estás mi negrito lindo?’. Era lo máximo que me tuviera en cuenta y supiera de mí y mi carrera”, contó.

Michael Stuart ganó "Tu cara me suena 2" interpretando a Juan Gabriel (Foto: Michael Stuart / Instagram)

Con el apoyo de Celia, el cantante empezó a ganar cierto reconocimiento a nivel regional, llevándose algunos premios como el People Choice Tropical y a artista Revelación.

El talento de Stuart le sirvió para que en Puerto Rico, país de sus padres y con el que se identifica, lo premiaran como “Ejemplo para juventud” por la Cámara de representantes.

MICHAEL STUART PENSÓ EN RETIRARSE

Para 2010, la carrera de Stuart volvería a dar un giro cuando, poco a poco, sus colaboraciones dejaron de tener presencia en radios y otras plataformas.

“La industria dejó de respetar al artista. Dejó de ser importante su trayectoria y solo se daba importancia al que tiene una canción sonando en la radio”, se quejó.

Fue así como, asegura, se dio cuenta de que muchos artistas, para ser tomados en cuenta, debían realizar muchos sacrificios, incluyendo económicos.

“Fue un momento muy duro en mi vida. Estaba decidido a mantenerme alejado de la música porque no me interesaba estar en esa lucha de cantante contra cantante o manager contra manager”, comentó.

Más cerca del retiro que de un gran regreso a los escenarios, Stuart paree decidido a escuchar a su lado artístico que a ingresar al juego del espectáculo y la industria para pegar en la industria.

“La música no es para romper récords y vender camisetas. La música la hace el artista para hacer historia. La gente tiene que decidir qué quiere en la vida. ¿Quiere tener dinero y ser millonario o tener en su casa fotos con Celia Cruz y Tito Puente? Yo escogí las fotos”, señaló.