El último domingo de marzo, Las Estrellas estrenó “Tu cara me suena”, la nueva gran apuesta de Televisa y Univison en el que ocho famosos se deben caracterizar como otras estrellas y tratar de imitarlos. Entre los concursantes del reality show está Sherlyn, quien terminó siendo duramente criticada por su imitación de Karol G.

Los encargados de la conducción de “Tu cara me suena” son Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras, quienes ya tienen experiencia en el programa en cuestión pues fueron los que manejaron los hilos de la primera temporada que se emitió en Estados Unidos. La puesta en escena también cuenta con un jurado especial conformado por Angélica Vale, Charytín, Víctor Manuelle y Edén Muñoz.

Entre las presentaciones más destacadas de la gala de estreno fueron las de Helen Ochoa, que personificó a Rocío Durcal; Christian Daniel se metió en la piel de Farruko, Kika Edgar fue Amanda Miguel y Ninel Conde, imitando a Thalía. Pero el ganador de la noche fue Manny Cruz quien tuvo que imitar a David Bisbal. Además, Michael Stuart sorprendió a los jueces con su gran parecido a Daddy Yanke.

Los ocho concursantes de "Tu cara me suena", el nuevo reality de Las Estrellas (Foto: Tu cara me suena/Instagram)

LOS QUE NO GUSTARON

Sin embargo, también hubo presentaciones que decepcionaron al jurado, entre ellos la de Yahir, quien imitó a Alejandro Fernández, sin embargo, su presentación no gustó mucho porque, si bien físicamente era igual al “Potrillo”, la voz no se escuchaba igual o parecida a la del hijo de Vicente Fernández.

La que tampoco gustó fue Sherlyn, que se vistió de Karol G. La actriz tuvo un gran reto al tocarle imitar a la estrella del momento, pero desafortunadamente no los superó con éxito.

LAS CRÍTICAS A SHERLYN POR SU IMITACIÓN A KAROL G

Aunque el vestuario que Sherlyn lució en el programa de estreno de “Tu cara me suena” fue casi idéntico al de la cantante colombiana, la actuación no estuvo a la altura, según los mismos jueces.

La actriz logró bailar y cantar al mismo tiempo, como lo hace la ‘Bichota’, pero la voz no fue su mejor arma. Según el veredicto, Sherlyn no tuvo una imitación completa y es por eso que as calificaciones que obtuvo no fueron tan buenas. No obstante, los jueces le dieron alguna esperanza, y esperan que la próxima gala tenga una mejor actuación.

Sherlyn imitó a Karol G en “Tu cara me suena” (Foto: Sherlyn/Instagram)

¿CÓMO VER “TU CARA ME SUENA”?

El reality show “Tu cara me suena” se estrenó el domingo 27 de marzo, generando una enorme expectativa en México. La audiencia podrá seguir el programa todos los domingos a las 20:30 horas a través del canal Las Estrellas. En tanto, en Estados Unidos también se podrá ver el programa televisivo mediante Univision.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “TU CARA ME SUENA”?