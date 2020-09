Sherlyn es una de las actrices mexicanas con una gran lista de telenovelas en su haber, así que ella ha compartido roles con diversas interpretes y sin duda, nunca olvidará la vez que le tocó trabajar con Laura Zapata . Si bien, ganó mucha experiencia, también vivió situaciones que le causaron mucho dolor y nunca olvidará.

En el 2001, ambas actrices compartieron roles en la telenovela de Ignacio Sada Madero y Beatriz Sheridan. Ellas interpretaban el papel de madre e hija que no tenían una buena relación y a lo largo de la historia, la hermana de Thalia le hizo la vida imposible al personaje de Sheryl.

Esa relación implicó escenas fuertes en donde la odiada madre maltrataba a la hija con cachetadas, gritos y hasta cortes de cabello obligados.

Durante una entrevista para el show digital ‘Cuando actuamos’ del portal Las Estrellas, Sheryl contó se quedó con varios recuerdos muy especiales al trabajar con ella.

¿QUÉ HA DICHO SHERYL SOBRE LAURA ZAPATA?

Sherlyn ha recibido muchas cachetadas a lo largo de su carrera actoral, pero ninguna le ha dolido tanto como la que le dio Laura Zapata en el melodrama “La intrusa”.

“A mí la peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata”, reconoció la actriz en una charla con el también actor Pedro Moreno.

“Yo de valiente [le dije] ‘tú dámela, no hay que truquearla, tú dale en confianza’. Y yo creo que había desayuno gallo ese día porque me metió un cachetadón que de verdad como cuando ves estrellitas y dices ‘madre mía qué acaba de pasar aquí’”, rememoró la actriz.

Laura Zapata por “La peor de mis bodas 2” . (Foto: Difusión)

La cachetada, sin embargo, no fue el único episodio que Sherlyn vivió junto a Zapata durante las grabaciones de la citada telenovela de Televisa que protagonizó Gaby Spanic.

“En esa misma novela [su personaje] me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo y de valiente le dije ‘tú córtame el mío no pasa nada para eso somos actores’, pues en escena ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo”, compartió la actriz de 34 años.

“Me metió un tijeretazo como aquí, otro acá, no bueno tenía el pelo como tres mechas horrorosas”, detalló la actriz.

“El corte fue lo peor. La cachetada se te quita pero para que me creciera el pelo no sabes fue terrorífico”, admitió Sherlyn.

