La cantante Belinda nuevamente se ve involucrada en un hecho polémico. Y es que tras el lanzamiento de su último éxito musical titulado “Mentiras cabrón” los fanáticos de Karol G no se quedaron callados y expresaron que la expareja de Christian Nodal habría plagiado un tema de la colombiana.

Actualmente, Belinda viene superando la ruptura amorosa con Christian Nodal con quien tuvo tres años de noviazgo y cuyo romance terminó en febrero del 2022. Precisamente, fue el joven cantante quien confirmó este rumor mediante sus redes sociales donde publicó un comunicado al respecto.

Se ha conocido que por ahora Christian Nodal ha firmado un contrato con una nueva disquera y ha lanzado el tema “Ya no somos ni seremos”. A esto se le sumarán nuevas presentaciones en distintos países. Por su parte, Belinda también ha tratado de dejar el pasado atrás y seguir con su carrera musical.

Belinda es una cantante española con raíces mexicanas (Foto: Belinda / Instagram)

Fue así como lanzó la popular la canción que actualmente tiene cerca de 3,900 vistas en la plataforma digital de YouTube; sin embargo, una acusación por parte de los fans de Karol G ha encendido las alarmas.

LA CANCIÓN DE BELINDA QUE EXTRAÑAMENTE SE PARECE A LA DE KAROL G

La canción de Belinda cuestionada por los fans de Karol G lleva por título “Mentiras cabrón” la que fue lanzada durante la mitad de febrero del 2022 y muchos han considerado esto como una supuesta respuesta a Christian Nodal.

Pero lo que más ha llamado la atención de los seguidores de la colombiana Karol G es -según señalan- la similitud con la canción “El Makinón” de la artista urbana.

Los fanáticos de Karol G aseguran que Belinda ha plagiado la canción "El Makinón" de la artista colombiana (Foto: Karol G / Instagram)

Esto generó una guerra de comentarios en redes sociales pero los fans de la intérprete de “Ángel” han salido en su defensa señalando que no es ningún plagio, pues, la melodía se puede escuchar en la mayoría de las canciones de reguetón y del género urbano.

Fans de Karol G acusan a Belinda de plagio con canción de "El Makinón". pic.twitter.com/misMH4foi2 — Lo + viral (@VideosVirales69) February 21, 2022

Mientras que los fans de Karol G, han manifestado que no solo se trata del ritmo, argumentando que se han tomado el tiempo para comparar las dos canciones. Se debe precisar que también hay quienes han indicado que los temas tienen similitud, pues, se trata de genero urbano.

“No veo el plagio son letras muy diferente puede que tenga un poco parecido el ritmo, pero aún así la de Karol G me gusta mucho más”, “Nada que ver, en lo personal me gusta mas la de Belinda se me hace más pegajosa la canción”, “En el reggaetón no existe eso, todas son iguales”, señalaron algunos usuarios según anunció Laopinión.

¿QUIÉN ES BELINDA PEREGRÍN SCHULL?

Belinda Peregrín Schüll es conocida en el mundo de la música como “Belinda”. Ella nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid (España) y actualmente es una actriz y cantante muy famosa en varios países.

Desde muy pequeña demostró su gran talento para la actuación y fue a los 10 años cuando empezó a participar en programas de televisión en México. Posteriormente, en el 2002 firmó con BMG y dos años más tarde lanzó su primer álbum.

En paralelo desarrolló su carrera como actriz y fue parte de importantes producciones televisivas.

Con el paso del tiempo ha logrado ubicarse como una de las mejores artistas en el mundo de la música y canciones como “La niña de la escuela”, “Bella traición”, “Ángel”, “Boba niña nice”, entre otras se convirtieron en las más populares en distintas partes del mundo.

En 2006 lanzaría su segundo álbum “Utopía” donde la canción “Luz sin gravedad” fue una de las más famosas que llegó a ubicarse en los ranking musicales de varios países. A lo largo de su carrera musical ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos.

