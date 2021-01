Sherlyn es una de las actrices más popular de México y también ha demostrado ser una mujer tan aguerrida. A pesar que en el amor nunca le fue bien, la interprete de 35 años decidió seguir adelante con sus planes y se convirtió en madre soltera. Ahora va por otro sueño, así que comenzó a estudiar una carrera universitaria.

La recordada Gabriela de “Clase 406″ compartió esta noticia a través de sus redes sociales con el fin de motivar a las casi tres millones y medio de personas que la siguen en Instagram. Además, ha dicho que quiere que su pequeño André se sienta muy orgulloso de ella.

También ha contado que está tomando todas sus clases en línea para poder compaginar sus estudios con la maternidad, algo que sin duda no le resultará una tarea fácil ya que vive sola.

SHERLYN Y SU REGRESO A LA UNIVERSIDAD

Sherlyn contó que hace años ella empezó a estudiar la carrera de derecho y por diversos motivos dejó la carrera, así que ahora está muy dispuesta a concretar este sueño.

“Yo estudiaba derecho hace tiempo en Puebla. Me aventé varios trimestres, fui muy feliz, me encantó la carrera, hice buenas amigas, fue increíble. Después, ya saben la historia, me divorcié, regresé a México y, según yo, iba a volver a estudiar, pero la neta se me cruzaron proyectos, viajes, un embarazo, mi hijo…. Y lo fui dejando de lado. Pero, bueno, ahora me hice el firme propósito que este 2021 voy a echarle todas las ganas a todo lo que pueda hacer y en eso está el volver a la universidad porque quiero que André se sienta superorgulloso de su mamá y no importa el llevármela leve, pero quiero ir avanzando en mi carrera”, expresó.

Sherlyn ha contado que regresó a la universidad y que hará todo para compaginar sus roles (foto: Instagram/ Sherlyn)

La actriz de exitosas telenovelas como Una familia con suerte y Amores verdaderos se decantó en esta ocasión por la carrera de psicología y explicó las razones detrás de su elección.

“Porque soy mamá para empezar y porque me parece superimportante tener como las bases y los fundamentos correctos para poder acompañar en el crecimiento a André y, por otra parte, creo que tienen un trabajo tan bonito y que en este tiempo va a hacer tanta falta para acompañar a todas las personas que han tenido pérdidas…”, enumeró. “En resumidas cuentas creo que los psicólogos son ángeles en la tierra y que así como cuidamos el cuerpo también tenemos que estar superpendientes de cuando algo no anda bien a nivel emocional”.

Sherlyn ha dicho que a pesar que vive sola con su pequeño, hará todo para lograr cumplir con todos su roles.

“No sé cómo va a irme porque sí es complicado, empiezo a las 7 de la mañana entre que amamanto, tomo clases, tomo apuntes… Como bien saben ahorita por el tema de la pandemia estoy aventándomelo todo yo solita, pero sí se puede”, dejó claro la actriz.

Curiosamente, Sherlyn no fue la única artista que comenzó a estudiar este lunes psicología. Para su sorpresa, la actriz se encontró en sus clases en línea con Macarena García, quien recientemente dio vida a ‘Ale’ en la serie de Telemundo 100 días para enamorarnos.

Macarena García es parte de un reparto internacional de jóvenes artistas. "Like, la leyenda" ha reclutado a actores provenientes de países como Venezuela, Perú e incluso Japón, además de México. (Foto: Instagram @macagarciar)

“Con la novedad de que Maca es mi compañera, me encanta verla ahí. Siempre me ha parecido una de las niñas más bonitas y buena actriz y ahora ver que está tan estudiosa me encanta, así que ya les iremos platicando cómo nos va en esta nueva aventura”, finalizó.