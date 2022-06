La nueva entrega de “La casa de los famosos” da qué hablar semana tras semana. Quizás una de sus mejores decisiones fue elegir a Niurka Marcos como participante, ya que ella se mantiene fiel a su forma de ser desenfadada y causa alboroto por todo lo que dice o hace. Ante todo esto, su hija Romina Marcos, opinó al respecto.

Desde su llegada al programa, la bailarina cubana causó polémica. Al ingresar a la casa y saludar a sus compañeros, se pudo ver como Laura Bozzo evitó saludarla. Sin embargo, Niurka la persiguió hasta el cuarto contiguo y, cuando todos pensaron que empezaría el enfrentamiento, la saludó muy cariñosamente.

La llamada “mujer escándalo” ha tenido su cuota de enfrentamiento en lo que va del reality show, pero también de acercamientos apasionados con otros concursantes. El primero de ellos fue con el actor Salvador Zerboni y luego con el dominicano Juan Vidal, con quien se dio unos calurosos besos en cuatro ocasiones diferentes.

Ante las polémicas que ha tenido la vedette de 54 años, se le preguntó a su hija por su opinión.

CÓMO REACCIONÓ ROMINA MARCOS

Niurka Marcos tiene una muy buena relación con su hija y le ha enseñado a ser una mujer fuerte, segura de su cuerpo y sus acciones. Por ello, cuando Romina fue interceptada por reporteros a su salida de Televisa para hablar de la controversial participación de su madre, ella expresó su total apoyo.

“Amo a mi mamá. Por encima de lo que puedan decir, siempre me voy a sentir muy orgullosa de la mujer que es. Sé quién es mi mamá. No hay nada que pueda decir la gente que haga que dude de la mujer que es, que ha sacado adelante a sus tres hijos a pesar de todo lo que han dicho, de todo lo que han hablado de ella toda la vida y eso siempre seguirá pasando”, afirmó la influencer con casi 700 mil seguidores en Instagram.

Romina Marcos disfrutando de la playa con su madre (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

Además conoce perfectamente que lo que este tipo de programas buscan es generar polémica para tener más rating. Por su puesto, su madre ha jugado un papel importante en ello, por lo que sigue en competición, a diferencia de otras concursantes que fueron eliminadas como Mayeli Alonso, Brenda Zambrano y Potro Caballero.

“Mi mamá puede hacer lo que quiera; es una mujer que ha vivido, hecho y deshecho. Feliz de verla contenta, que haga lo que quiera. Nunca ha pasado por encima de nadie para estar en donde está, para ser quien es. Es muy transparente, dice las cosas como las piensa, como las cree. Si estás de acuerdo con ella qué bueno, si no, no pasa nada. No obliga a nadie a estar en su bando, a pensar como ella”, dijo Romina.

¿EXTRAÑA A SU MADRE?

Debido a que Niurka ya lleva semanas dentro del reality, sin poder ver a sus hijos y ni siquiera comunicarse con ellos. Por su puesto, Romina ha comentado que le encanta tener la presencia de su madre y ahora es algo que extraña mucho, pero que intenta compensarlo viéndola en el en vivo de “La casa de los famosos 2″.

“Mi mamá siempre nos mandaba mensajitos de ‘Hijos, tengan buena semana’, a mediodía, claro que extraño esa presencia, pero es peor para ella porque ella sí de plano no sabe nada de nosotros, yo por lo menos me meto al YouTube, la veo 24/7 y veo si se echa un pedo, si se está bañando, si está comiendo, sé todo, pero ella no”, explicó.

QUÉ OPINA SOBRE LAURA BOZZO

También se le consultó a la joven de 26 años sobre Laura Bozzo, la rival mediática de Niurka, que en ocasiones parecen amarse y, en otras, odiarse.

“Todos tenemos demonios y ángeles, y si aceptas estar en este tipo de realities sabes que en algún momento van a tener que salir tus demonios. Laura a mí me cae muy bien, independientemente de todo, los memes que han hecho de ella están increíbles”, expresó.