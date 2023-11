CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Juan Pablo Villalobos, “No voy a pedirle a nadie que me crea” (“I Don’t Expect Anyone to Believe Me” en inglés) es una película mexicana de Netflix que narra la historia de Juan Pablo Villalobos (Dario Yazbek Bernal), un escritor que poco antes de viajar a Barcelona para estudiar un doctorado en literatura se involucra con una red criminal.

La cinta dirigida por Fernando Frías de la Parra a partir del guion de Maria Camila Arias y Fernando Frías de la Parra empieza con Juan Pablo obligado a completar un trato que su primo tenía con un poderoso y peligroso hombre que se hace llamar Licenciado. El escritor no puede evitar la muerte de su primo, pero debe seguir las órdenes de los delincuentes para proteger a su familia.

Lo primero que debe hacer el protagonista de “No voy a pedirle a nadie que me crea” es invitar a su novia Valentina (Natalia Solián) a acompañarlo a España a pesar de que su despedida no fue nada romántica, cambiar de asesora de tesis para acercarse a Laia Carbonell (Anna Castillo) y esperar nuevas instrucciones.

Valentina se arrepiente de seguir a Juan Pablo a España en la película mexicana "No voy a pedirle a nadie que me crea" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NO VOY A PEDIRLE A NADIE QUE ME CREA”?

Juan Pablo no sabe a quién recurrir, así que solo sigue las órdenes. Tras cambiar su especialidad a Estudios de Género, se acerca a Laia y con ayuda de Valentina logra entrar a su vida. Cuando Valentina se da cuenta de que es la tercera rueda se muda a otro lugar, pero se niega darse por vencida y volver a México.

Mientras su vida da giros absurdos y siniestros, Juan Pablo decide escribir la novela de sus sueños. Cada cosa que le sucedió desde que su primo Lorenzo lo involucró en ese proyecto se convierte en parte del libro con el que aspira a conseguir reconocimiento como novelista. Pero antes debe sobrevivir al Licenciado.

Gracias a la amistad de Juan Pablo con Laia, el Licenciado consigue llegar hasta Oriol Carbonell, un influyente político catalán con el que el personaje de Alexis Ayala pretende hacer negocios. No obstante, las cosas no salen cómo esperaba porque aparece un investigador de Oriol que amenaza el proyecto. Para librarse de él, el Licenciado presiona al escritor para que tomé un arma y lo asesine.

En tanto, Valentina acepta que su amigo Jimi le de un susto a Juan Pablo por todo lo que le hizo sin imaginar que eso la metería en problemas, ya que su exnovio cree que se trata de algo relacionado con el proyecto y avisa al Licenciado, quien le ordena poner un denunciar. La policía no tarda en llegar hasta Jimi y Valentina, quien se convierte en el nuevo objetivo del criminal.

El Licenciado (Alexis Ayala) amenaza a Juan Pablo para que siga sus órdenes en la película mexicana "No voy a pedirle a nadie que me crea" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NO VOY A PEDIRLE A NADIE QUE ME CREA”?

¿Juan Pablo sobrevive al Licenciado?

Cuando el protagonista de “No voy a pedirle a nadie que me crea” descubre que el investigador que mató en realidad era el tío de Laia trata de informarle al Licenciado, quien revela que está al tanto de cada detalle. La situación se vuelve más complicada, así que el escritor se preocupa por Valentina.

Después de ser acompañada por la policía hasta su nueva residencia, Valentina busca a Juan Pablo para obtener una explicación, pero en su lugar encuentra un video de Lorenzo explicando algunos detalles del proyecto, advirtiendo sobre su muerte y aconsejando a su primo sobre cómo deshacerse del Licenciado.

Valentina envía el video a su exnovio y este decide seguir las indicaciones de su primo: solicita hablar con el Licenciado e intenta negociar revelando que Chucky, su hombre de confianza, pretende traicionarlo. Sin embargo, su plan no resulta como esperaba y termina con una bala en la cabeza.

Mientras espera que Juan Pablo regrese al departamento, Valentina revisa la computadora y encuentra el borrador de su novela. Tras leerlo y modificar la parte dónde confiesa un asesianto, imprime el manuscrito y acude a la policía que le brindó su número. Por supuesto, no le cree, pero promete revisar el caso.

Cuando Valentina y Ale, la hija del dueño del departamento donde vivía Juan Pablo, se alejan, la oficial Laia lee un párrafo que compromete a su superior y trata de alcanzarlas, pero ya no queda ni rastro de la mujer y la niña. “No voy a pedirle a nadie que me crea” termina con los padres de Ale hablando sobre su hija en un congreso para familiares de personas desaparecidas, al que también asiste la madre de Juan Pablo.

Luego de reunirse con Laia Carbonell, la madre de Juan Pablo es abordada por la oficial Laia, quien trata de entregarle la novela de su hijo y explicarle lo que sucedió con él, pero la mujer se niega a escucharla. Tras perder su empleo en la policía y no conseguir que nadie le crea, decide botar a la basura el manuscrito que revela una gran conspiración.

Valentina y la hija de Facundo desaparecen al final de la película mexicana "No voy a pedirle a nadie que me crea" (Foto: Netflix)