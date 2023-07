La muerte de Sinéad O’Connor ha dejado con el corazón roto a más de uno. Y es que la famosa artista irlandesa siempre demostró una gran calidad musical y sus canciones llegaron a lo más alto de los rankings musicales en el mundo. Un ejemplo de ello es “Nothing Compares 2 U”. Conoce la historia detrás de esta canción.

El 26 de julio de 2023 el mundo se enteró del fallecimiento de Sinéad O’Connor, a sus 56 años, quien luego de varios meses de haber perdido a su hijo Shane, partió dejando un gran legado musical y a sus millones de fans con una tristeza en el corazón.

Con 10 álbumes realizados y cerca de 40 años de trayectoria en el mundo de la música, Sinéad O’Connor escribió su nombre en lo más alto del estrellato con algunas canciones inspiradas en experiencias personales.

Pero si se habla de las canciones de Sinéad O’Connor que traspasaron las fronteras y que pese a los años nunca pasarán de moda es “Nothing Compares 2 U”, éxito musical con una gran y triste historia detrás.

Sinéad O’Connor era una cantante nacida en Irlanda (Foto: AFP)

“NOTHING COMPARES 2 U”

Sin duda, todo el mundo ha oído la canción “Nothing Compares 2 U”. Este gran éxito musical interpretado por Sinéad O’Connor forma parte del álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got” (“No quiero lo que no tengo”).

La canción fue escrita por Prince en 1984. Según informó BBC, a pesar de que Prince la grabó nunca la publicó. Asimismo, indica que la cedió a la banda “The Family” que la hizo suya y la publicó en su primer álbum de estudio.

Pero luego de algunos años la misma canción sería interpretada por Sinéad O’Connor y dejaría sorprendido a Chris Hill, el codirector del sello discográfico de la cantante. Todo ello ocurrió, según anota BBC, gracias a la idea de Fachtna O’Kelly, el manager de Prince.

Sinéad O’Connor en uno de sus tantos conciertos (Foto: AFP)

LA HISTORIA DESCONOCIDA DE “NOTHING COMPARES 2 U”

En el video de la canción “Nothing Compares 2 U” aparece Sinéad O’Connor en un primer plano donde entona el tema musical reflejando sentimientos de una persona que fue abandonada por alguien a quien quería mucho.

John Maybury dirigió el video musical y contó, según BBC, que se grabaron varias tomas en París para usarlas, pero lo que más llamó la atención fue el primer plano de la artista. También precisó que cuando O’Connor entona “Todas las flores que plantaste, mamá, en el patio murieron cuando te fuiste” se puso a llorar.

En el video, la cantante refleja la melancolía y la ira. Al final del video se observa que caen lágrimas de los ojos de la cantante las cuales fueron reales debido a que recordó que su madre falleció en un accidete automovilístuco en 1985.

Sinéad O’Connor cantando con lágrimas en los ojos (Foto: Sinéad O’Connor/YouTube)

LA PELEA ENTRE PRINCE Y SINÉAD O’CONNOR

La canción “Nothing Compares 2 U” es una de las más famosas hasta la actualidad; sin embargo, pocos conoce la historia detrás de este tema musical.

De acuerdo a BBC, Chris Hill comentó en una entrevista, en 2009, que al oír a la cantante interpretar esa canción se quedó “sentado con lágrimas en los ojos”.

“Entonces O’Kelly llamó a Sinéad y le dijo: ‘Chris está llorando’. ‘¿Fue tan malo?’, preguntó ella”, según Hill.

Por otro lado, se conoció de la pelea entre la artista y Prince. El citado medio señala que Sinéad O’Connor indicó que no tuvo una buena relación con el cantante.

“Lo conocí un par de veces. No nos llevamos nada bien. De hecho, tuvimos una pelea (...) Me llamó a su casa después de ‘Nothing Compares’. Dijo que no le gustaba que dijera groserías en las entrevistas. Así que le dije que se fuera a la mie***”, sostuvo O’Connor.

BBC añade que tras el éxito de “Nothing Compares 2 U” Prince comenzó a interpretarla en algunos conciertos.

Prince escribió la canción "Nothing Compares 2 U" en 1984 (Foto: AFP)

FICHA TÉCNICA DE “NOTHING COMPARES 2 U”

Canción: Nothing Compares 2 U

Nothing Compares 2 U Álbum: I Do Not Want What I Haven’t Got

I Do Not Want What I Haven’t Got Año: 1990

1990 Intérprete: Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor Escrita por: Prince

Prince Discrográfica: Ensign/Chrysalis Records

Sinéad O’Connor lanzó 10 álbumes de estudio (Foto: AFP)

“NOTHING COMPARES 2 U” Y SU POSICIÓN EN LOS RAKING MUSICALES

La famosa canción de Sinéad O’Connor llegó a los primeros lugares del Billboard Chart: Así tenemos:

Reino Unido

Puesto número 1 (20 semanas)

Estados Unidos

Puesto número 1 (6 semanas)

Canadá

Puesto número 1 (14 semanas)

Alemania

Puesto número 1 (10 semanas)

Suiza

Puesto número 1 (32 semanas)

Noruega

Puesto número 1 (15 semanas)

Suecia

Puesto número 1 (14 semanas)

Australia

Puesto número 1 (1 semana)

España

Puesto número 1 (1 semana)

VIDEO OFICIAL DE “NOTHING COMPARES 2 U”

El Powerball es un juego de lotería multiestatal que regularmente ofrece premios por un valor de cientos de millones de dólares.