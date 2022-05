“Obi-Wan Kenobi” es la nueva serie de Disney Plus ambientada en el universo de “Star Wars” y marcará el regreso de Ewan McGregor como el caballero jedi de la antigua República Galáctica y maestro de Anakin y Luke Skywalker. La ficción contará con seis capítulos y se estrenará el 27 de mayo de 2022.

El elenco de serie limitada lo completan Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, O’Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Kumail Nanjiani y Hayden Christensen como Darth Vader.

Deborah Chow es la showrunner encargada de llevar a buen puerto la serie de “Obi-Wan Kenobi”, que se desarrollará una década después de “Star Wars Episode III: Revenge of the Sith”, colocándolo entre “Solo: A Star Wars Story” y “Rogue One”.

"Obi Wan Kenobi", la nueva serie de Disney+, llegará a la plataforma el próximo 27 de mayo con el estreno de dos capítulos. (Foto: Disney Plus)

¿POR QUÉ “OBI-WAN KENOBI” ESTÁ AMBIENTADA 10 AÑOS DESPUÉS DE “STAR WARS III”?

“Para nosotros, la historia tiene lugar 10 años después de La venganza de los Sith. Así que estamos justo entre las precuelas y la trilogía original”, señaló la directora de “Obi-Wan Kenobi”, Deborah Chow, a Entertainment Weekly.

Asimismo, indicó los motivos: “Y realmente, es una historia de personajes sobre Obi-Wan. Y, en gran parte, la historia que hemos estado tratando de contar es su viaje de cómo fue desde el final de Revenge of the Sith, con todo el dolor y la tragedia que sucedió en ese final, para convertirse en el Alec Guinness tranquilo y pacífico que entró en A New Hope. Así que estamos tratando de contar ese momento de transición de cómo llegó de aquí a aquí”.

Respecto a su relación con Anakin Skywalker, Chow explicó: “En este momento, tanto para (Obi-Wan) como para la galaxia, es un período bastante oscuro. Y eso en realidad hizo que fuera realmente interesante contar una historia en este período. Es un momento en que el Imperio está ascendiendo, es posterior a la Orden 66″.

“Así que la mayoría de los Jedi han sido asesinados. Muchos de ellos están siendo perseguidos por los Inquisidores. Así que es un momento muy oscuro para ser un Jedi y la mayoría de ellos están escondidos o muertos. Entonces, para él, en este punto, 10 años después, estamos lidiando con la Orden 66 posterior a Anakin, a quien él cree que mató, y luego a todos sus amigos, todos. Como que se ha ido o se está escondiendo. Así que es un período difícil para Obi-Wan”, agregó.