CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el último episodio de “The Book of Boba Fett” (“El libro de Boba Fett” en español), después de la explosión en el Santuario de Garsa, el ex cazarrecompensas y su equipo deciden refugiarse en las ruinas y esperar los refuerzos, es decir, la tropa de Cobb Vanth y las personas de Pueblo libre.

Pero el Sindicato Pyke se encargó de frenar cualquier ayuda y conseguir el apoyo de las familias que prometieron neutralidad. Cuando Cad Bane aparece frente al Mandaloriano le informa que nadie llegará para apoyarlos y que lo mejor es que se rindan. Poco después, los traidores atacan la ciudad de Mos Espa.

Los aliados de Boba Fett no tardan en caer, así que, el Mayordomo se ofrece a leer la rendición de Boba frente al Sindicato. Sin embargo, no tienen intenciones de renunciar y los enfrentan con todo lo que tienen. Los enemigos los superan en número, pero cuando su derrota parece inminente aparece la gente de Freetown.

Aunque los Pyke se retiran los protagonistas de “The Book of Boba Fett” no pueden cantar victoria porque varios droides Scorpenek amenazan con destruir todo a su paso. Gracias a la intervención del Rancor y la ayuda de Grogu, que escogió volver con Mando, logran derrotar al enemigo.

Grogu ayudó a Mando en un momento crucial del final de "El libro de Boba Fett" (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BOOK OF BOBA FETT”?

Después del enfrentamiento entre Boba Fett y Cad Bane, donde el último es derrotado, el Rancor se sale de control y empieza a destruir la ciudad. El ex cazarrecompensas intenta detenerlo, pero es inútil, cada vez está más alterado y ataca sin piedad.

El Mandaloriano le hace frente y resulta herido, así que una vez más, Grogu interviene y con el poder de la Fuerza hace dormir al Rancor. Cansado, por su esfuerzo, el pequeño se recuesta al lado del gigantesco monstruo.

Por su parte, Fennec Shand llega a la reunión del Sindicato y elimina a todos los presentes antes de que puedan escapar. Finalmente, Boba y Fennec son reverenciados por el pueblo de Mos Espa, mientras que, Mando y Grogu emprenden su propio viaje.

¿Quién está en el tanque de Bacta? Cuando Fennec sugiere a Boba visitar ese lugar por su dolor en el brazo Fett indica que está ocupado. Al principio parece que se trata de Black Krrsantan, pero él aparece junto al resto del grupo. La identidad de esa persona se revela en la escena post-créditos de “The Book of Boba Fett”.

Boba Fett logró vencer a Cad Bane al final de "The book of Boba Fett" (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICAN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “THE BOOK OF BOBA FETT”?

En episodios anteriores de la serie de la franquicia “Star Wars”, Cad Bane ataca a Cobb Vanth y parece que logra asesinarlo, sin embargo, la escena adicional de “El libro de Boba Fett” lo muestra el tanque de bacta.

Pero debido a sus heridas también es necesaria la presencia del modificador de cyborg que salvó a Fennec Shand quien empieza a trabajar en Cobb Vanth. Por lo tanto, el personaje de Timothy Olyphant tendrá algunas piezas nuevas en su próximas apariciones.

Cobb Vanth recuperándose en el tanque de Bacta (Foto: The Book of Boba Fett/ Disney+)