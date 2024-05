Cada segundo domingo de mayo, el mundo se prepara para festejar el Día de la Madre, la celebración que reconoce la importante labor de estas figuras en la familia y en la sociedad. Las celebraciones incluyen desde pequeños detalles hasta regalos para esa persona especial. Por eso, si lo que estás buscando son las mejores ofertas en Estados Unidos, este artículo te mostrará grandes opciones de importantes marcas.

Es importante destacar que los regalos no demuestran nuestro cariño, pero representan una gran oportunidad de arrebatar una sonrisa a las madres o esposas en su día especial.

LAS OFERTAS DEL DÍA DE LA MADRE 2024

Bath & Body Works

La reconocida marca de velas aromáticas ofrece una amplia variedad de opciones y fragancias en su catálogo, y para la llegar del Día de la Madre cuenta con ofertas como la “Love You Mom” a tan solo 16.95 dólares.

Sumado a esto, por 40 dólares o más en compras podrás adquirir el set de regalo “Brightest Bloom” con un costo rebajado de 133 a solo 45 dólares.

Victoria’s Secret

La marca de ropa interior y lencería de lujo cuenta con varias opciones que van desde perfumes hasta los más recientes modelos de prendas. Para el Día de la Madre, las pijamas o batas esponjosas de Victoria’s Secret tendrán un 30% de descuento.

Victorias Secret es la marca de ropa interior más popular del planeta (Foto: Getty Images)

Proflowers

Si no sabes qué regalar, no te olvides que las flores no tienen pierde, pues son un clásico que cumple con todos los requisitos. Si quieres brindar este dettalle, aprovecha el 10% de descuento que ProFlowers aplica en todos sus artículos por el Día de la Madre, con opciones que van desde los 60 dólares o menos con opción a entrega el mismo día.

Kendra Scott

La joyería de alta gama cuenta con opciones que no superan los 50 dólares y que incluyen velas aromáticas, perfumes, portacosméticos, entre otros detalles que puedes añadir a la bolsa.

Los productos Kendra Scott cuentan con importantes ofertas (Foto: Kendra Scott)

Kate Spade Outlet

Otro detalle que no tiene cómo fallar son las billeteras y en el caso de Kate Spade Outlet puedes hallar opciones con hasta 70% de descuento, además de aplicar un 20% en otros artículos seleccionados si se usa el código MOM20, exclusivo por el Día de la Madre.

Coach

Una de las marcas de billetera más cotizadas del mundo ofrece hasta 25% de descuento en artículos de temporada presentes en el catálogo virtual de la tienda.

Los productos Coach son piezas muy cotizadas (Foto: Jael Boutique)

Pandora

Las joyas son un claro ejemplo de “esto le va a gustar” y en el caso de Pandora también incluye un regalo. Obten un brazalete de plata valorizado en 85 dólares al comprar más de 125 dólares en la tienda. También puedes obbtener un brazalete de oro rosa valorizado en 225 dólares si te llevas más de 290 dólares en productos.