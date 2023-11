“Ojitos de huevo” (“Nothing to See Here” en inglés) ha llegado a la pantalla de Netflix como una serie mexicana que no solo hace reír, sino que también toca fibras emocionales profundas. Protagonizada por Alexis Arroyo y Kike Vázquez, la serie deja a los espectadores con una pregunta persistente al final: ¿Logró Alexis convertirse en un comediante exitoso? En MAG, estamos aquí para desentrañar el enigma y proporcionar respuestas.

La historia se desarrolla con Alexis, un joven de 27 años que experimenta la vida como alguien con discapacidad visual, lidiando con la incertidumbre sobre su camino. Su fiel compañero, Charly, enfrenta la parálisis cerebral, y juntos, embarcan en una noche de búsqueda de cocaína que lleva a Alexis a un encuentro inesperado con un comediante desafiante.

La actuación improvisada de Alexis conquista al público con su humor espontáneo, desencadenando una revelación impactante. Decide seguir una carrera en la comedia, pero no en su pequeña ciudad natal. Aquí es donde Charly entra en juego como su manager, y juntos enfrentan el desafío de conseguir trabajos para mantenerse mientras buscan el escenario perfecto para Alexis.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “OJITOS DE HUEVO”?

¿Por qué la abuela de Charly era tan importante para él?

La abuela de Charly era como la superhéroe de su propia historia. Mientras Charly enfrentaba el abandono de sus padres, su abuela, con capa invisible y todo, asumió el papel de protectora número uno. Ella era su roca, su defensora feroz durante los años escolares.

Pero espera, aquí viene el giro emocional. Con el tiempo, la abuela decidió hacer un cambio de ubicación, y no, no era un cambio de ciudad ni un retiro a una isla tropical. Se mudó a un asilo de ancianos ¿Resultado? Charly quedó en una especie de vacío emocional, sintiéndose tan solo como un unicornio en una fiesta de pingüinos.

¿Su compañía salvadora? Pues, Alexis. Esa amistad fue como un rayo de sol en el cielo nublado de Charly.

¿Por qué Alexis decide no rendirse en su sueño de convertirse en comediante?

A pesar de las persistentes dudas y la falta de creencia en sí mismo, un giro inesperado cambió el juego por completo. Aquí está el momento de la verdad: Alexis se topa con dos personas con discapacidad visual que lo reconocen ¡solamente por su voz! ¿Cómo sucede esto? Gracias a los videos publicados constantemente por Charly en su canal de YouTube.

Pero espera, hay más: justo en este momento emotivo, entra en escena el padre de Alexis. Con un gesto de remordimiento por haber sido un obstáculo en los sueños de su hijo, le brinda un apoyo incondicional y un nuevo entendimiento.

Fortalecido por este nuevo respaldo y la revelación de su impacto real, Alexis toma un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Su misión: buscar la reconciliación con Charly y reavivar su búsqueda por una carrera en la comedia. ¡Y sí que lo logra! En un momento épico, sube al escenario y, con coraje renovado, cumple su sueño de convertirse en comediante.