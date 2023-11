En el dinámico mundo de los servicios de streaming, donde plataformas como Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video ofrecen innumerables opciones, te destacamos los estrenos más fascinantes de la semana del 13 al 19 de noviembre. ¡Añade estas series y películas a tu lista de imperdibles!

La semana pasada tuvimos estrenos muy sorprendentes como “El asesino” de David Lynch y “The Buccaneers” en Apple TV+.

En esta ocasión, también habrá una amplia variedad que incluye nuevas temporadas de populares series, documentales, películas de navidad e intrigantes misterios.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE?

1. “Love Has Won: The Cult of Mother God” (HBO)

Fecha de estreno: lunes 13 de noviembre

“Love Has Won: The Cult of Mother God” explora la vida y la trágica muerte de Amy Carlson, conocida como Madre Dios. Este documental se sumerge en la historia del culto que construyó, detallando su ascenso como líder espiritual a través de manifiestos en línea y transmisiones en vivo.

Si eres fanático de los documentales que exploran fenómenos culturales y espirituales, este relato fascinante te llevará a través de los entresijos del controvertido legado de Madre Dios.

2. “A Murder At The End of the World” (Hulu)

Fecha de estreno: martes 14 de noviembre

“A Murder at the End of the World” es una serie de misterio que presenta a una joven detective aficionada de la Generación Z y hábil hacker llamada “Darby Hart”. La trama se desarrolla cuando Darby y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario recluso para participar en un retiro en una ubicación remota.

Cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby debe emplear sus habilidades para demostrar que fue un asesinato antes de que el asesino cobre otra vida. Si te gusta la intriga y los giros inesperados, esta serie promete mantenerte al borde de tu asiento.

3. “Suburra eterna” (Netflix)

Fecha de estreno: martes 14 de noviembre

“Suburra Eterna” es una serie italiana que sumerge a los espectadores en el caos que domina Roma. En esta entrega, las alianzas establecidas se ven amenazadas por las crecientes tensiones con los clanes criminales que emergen en la ciudad.

4. “Julia” Temporada 2 (Max)

Fecha de estreno: jueves 16 de noviembre

“Julia” Temporada 2 es la continuación de la serie inspirada en la vida de la famosa chef Julia Child. La trama se centra en su icónica serie de televisión que marcó el camino para los programas de cocina. La nueva temporada explora una etapa de cambios en la historia de Estados Unidos a través de los ojos de Julia, capturando su optimismo y dejando al descubierto su impacto en el mundo culinario y más allá. Sumérgete en las delicias de la cocina y la narrativa cautivadora de esta extraordinaria chef.

5. “The Crown” Temporada 6 Parte 1 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 16 de noviembre

“The Crown” Temporada 6 Parte 1 marca el conmovedor cierre de una de las series más icónicas de Netflix. En este capítulo final, la trama se desenvuelve entre 1997 y 2005, coincidiendo con el mandato de Tony Blair como Primer Ministro.

Uno de los momentos cruciales que destaca en esta temporada es la conmovedora y trágica muerte de la princesa Diana. Además, los espectadores serán testigos del inicio de su relación con Kate Middleton durante sus años de estudio en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Esta última entrega promete seguir cautivando a la audiencia con su fascinante exploración de la historia real de la realeza británica.

6. “Best. Christmas. Ever!” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 16 de noviembre

“Best. Christmas. Ever!” es la nueva película navideña protagonizada por Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs y Matt Cedeño. La historia sigue a Charlotte y su familia, quienes, debido a un giro del destino, terminan en la casa de su vieja amiga Jackie solo días antes de Navidad. Charlotte aprovecha la oportunidad para demostrar que la vida de su antigua amiga no es tan maravillosa como parece en su boletín navideño. ¡Una comedia navideña llena de sorpresas y diversión!

7. “Twin Love” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 17 de noviembre

“Twin Love” es un experimento social de citas creado para los fanáticos de los reality shows. Producido por los creadores de Love Island y presentado por las personalidades de la televisión Brie y Nikki Garcia, el programa explora la vida amorosa de gemelos idénticos. Diez pares de gemelos serán separados y colocados en dos casas con elenco “idéntico”, donde comenzarán una búsqueda única y fascinante del amor.

Con el doble de diversión y drama, la serie descubrirá si sus similitudes inherentes se extienden a sus deseos románticos. Al estar separados de sus hermanos gemelos, algunos por primera vez, ¿buscarán los mismos compañeros idénticos o sus elecciones serán dramáticamente diferentes?

8. “Rustin” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 17 de noviembre

“Rustin” es una película que destaca la vida de Bayard Rustin, un arquitecto clave de la histórica Marcha en Washington de 1963. Rustin fue un destacado activista y organizador, desafiando la autoridad, sin disculparse por su identidad, creencias o preferencias. A pesar de su contribución significativa a la historia y su valentía, fue olvidado.

Dirigida por George C. Wolfe, ganador del premio DGA y cinco veces ganador del premio Tony, y protagonizada por Colman Domingo, ganador del premio Emmy, la película arroja luz sobre este hombre extraordinario. Rustin no solo desafió las normas, sino que también inspiró un movimiento hacia la libertad, junto a figuras prominentes como el Reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. y Ella Baker.

9. “Sagrada familia” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 17 de noviembre

En la segunda temporada de “Sagrada Familia”, los tres protagonistas se ven obligados a continuar ocultando su verdadero pasado, pero esta vez enfrentarán las consecuencias de sus acciones. A medida que un enemigo que pensaban haber eliminado regresa, la estabilidad del núcleo familiar se tambaleará nuevamente. Enfrentarse al pasado, especialmente cuando está envuelto en sombras, demuestra ser un desafío constante para estos personajes, añadiendo intriga y suspense a la trama.

10. “Jules” (Netflix)

Fecha de estreno: domingo 19 de noviembre

“Jules” sigue la historia de Milton, quien lleva una vida tranquila y rutinaria en un pequeño pueblo del oeste de Pensilvania. Sin embargo, su día da un giro inesperado cuando una nave espacial y su pasajero extraterrestre se estrellan en su patio trasero. Pronto, Milton desarrolla una estrecha relación con el ser de otro mundo al que llama “Jules”.

Las cosas se complican cuando dos vecinos descubren a Jules, y el gobierno se acerca rápidamente. Lo que sigue es un viaje divertido y salvajemente inventivo, donde los tres vecinos encuentran significado y conexión en la vida, gracias a este extraño e improbable visitante.