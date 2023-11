CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie de novelas gráficas francesas del mismo nombre escrita por Alexis “Matz” Nolent e ilustrada por Luc Jacamon, “The Killer” (“El asesino” en español) es una película de Netflix que narra la historia de una un hombre solitario frío, metódico y libre de escrúpulos o arrepentimiento que espera en las sombras atento a su próximo objetivo.

Después de esperar cinco días sin resultados, el asesino le dice a su manejador, Hodges, que esperará un día más antes de regresar a su escondite. Aunque el objetivo llega esa noche y el protagonista de la cinta dirigida por David Fincher a partir de un guión de Andrew Kevin Walker tiene listo su rifle, comete un pequeño error que provoca que falle el tiro.

De inmediato, el asesino profesional limpia su rastro, se deshace de las pruebas en su contra y retrasa su regreso a República Dominicana. Sin embargo, al volver a casa, se da cuenta de que ha sido allanada y que su novia Magdala no está. Gracias a su cuñado Marcus, la localiza en el hospital más cercano. Tras recabar toda la información sobre los atacantes, promete que nada similar volverá a suceder y emprende su venganza.

El asesino hablando con su novia Magdala en la película de suspenso y acción "The Killer" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE KILLER”?

El primer paso de “The Killer” es localizar el taxi en el que se trasladaron los atacantes. Tras amenazar al conductor y conseguir datos importantes, lo asesina y se dirige a Nueva Orleans para interrogar a Hodges, quien se niega a compartir información sobre el hombre y la mujer que se infiltraron en su casa.

Al ver que Hodges muere, su asistente Dolores, a quién el Asesino (Michael Fassbender) también secuestró, decide revelar los nombres de los atacantes a cambio de que su muerte no parezca sospechosa para que sus hijos puedan cobrar su seguro de vida. Tras descubrir que las personas a las que busca se hacen llamar: The Brute y The Expert (Tilda Swinton), asesina a Dolores y se deshace del cuerpo de Hodges.

The Brute vive en Florida, así que “The Killer” se dirige a ese lugar y pone en marcha su plan para destruirlo. Droga a su pitbull agresivo y se escabulle en la casa del asesino, quien, de hecho, lo estaba esperando. Luego de una feroz pelea, finalmente lo mata y escapa antes de que el perro despierte.

Para localizar a The Expert, el Asesino viaja a Nueva York, donde la sigue hasta un restaurante. Él se sienta con ella y agarra su bolso que tiene su arma adentro. Cuando la asesina profesional se da cuenta de que ese es su final decide tomarse un trago y disfrutar su última cena.

Al salir a caminar, The Expert tropieza y cae. La mujer le pide ayuda al asesino, pero este prefiere dispararle en cabeza, mientras se repite que no debe confiar en nadie. De hecho, hace lo correcto porque al morir revela que tenía un cuchillo escondido con el que pensaba atacar a su captor.

El Asesino no cae en la trampa de The Expert en la película "The Killer" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE THE KILLER”?

El siguiente en la lista de “The Killer” es el señor Claybourne, un multimillonario que ordenó el asesinato que no pudo completar en Francia. Debido a su riqueza es complicado llegar hasta él, pero gracias a su ingenio y habilidades propias de su trabajo consigue burlar su seguridad y llegar a su último objetivo.

Luego de comprar una pistola sin marcar y hacer una copia de la tarjeta de acceso del edificio de Claybourne, se infiltra en la casa del millonario, quien está en medio de una llamada. Al notar la presencia de El Asesino, le suplica por su vida y le explica que contrató a The Brute y The Expert por sugerencia de Hodges.

Al final de “The Killer”, el protagonista de la película de Netflix decide perdonarle la vida a Claybourne, pero le advierte que nunca estará realmente a salvo, ya que si se vuelven a cruzar lo matará sin dudar.

El personaje de Michael Fassbender regresa a República Dominicana con Magdala para disfrutar de su retiro, no obstante, se da cuenta que tampoco se sentirá seguro en su vida.

El personaje de Michael Fassbender en "The Killer" completa su venganza al final de la película (Foto: Netflix)