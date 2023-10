Si eres amante de las series adolescentes de Disney, de seguro recuerdas “Bizaardvark” y “High School Musical: The Musical: The Series” en las que participó la talentosa Olivia Rodrigo; pues bien, aquella actriz que destacaba por sus dotes musicales se ha convertido en una estrella pop del que todo el mundo habla. Y no es para menos, ya que sus temas sobre el desamor, crítica a la sociedad y a los adultos o rechazo al sistema, han calado profundamente en la gente, que busca saber quiénes inspiraron algunas de sus canciones, especialmente en las que habla de un corazón roto; por tal motivo, te contamos el historial amoroso de esta artista que a su corta edad ganó, entre otros premios, tres Grammys.

Antes te dejamos una estrofa de las letras de “Logical”, en la que habla de un amor tóxico que la cegó completamente: “Said I was too young, I was too soft/ Can’t take it as a joke, can’t get you off/ Oh, why do I do this? / I look so stupid” (“Dijiste que era demasiado joven, demasiado dulce/ No podía tomármelo en broma, ni deshacerme de ti / Oh, ¿por qué hago esto? / Parezco tan estúpida”, en español).

Olivia Rodrigo posa con sus premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Interpretación Pop Solista y Álbum Vocal Pop en la sala de prensa durante la 64a Entrega Anual de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 3 de abril de 2022 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE OLIVIA RODRIGO?

A continuación, cada una de las parejas de Olivia Rodrigo, quien ahora se deja ver como una ‘chica mala’, dejando atrás el personaje que le construyó Disney por varios años.

ETHAN WACKER

El actor aseguró que siempre trató bien a Olivia Rodrigo durante su relación (Foto: Ethan Wacker / Instagram)

Ethan Wacker formó parte del elenco de “Bizaardvark” (2016-2019), donde conoció a Olivia Rodrigo, con quien formó una gran amistad. A inicios de 2019, los actores anunciaron en sus redes sociales que estaban saliendo hace seis meses; sin embargo, tiempo después terminaron, y aunque no le dijeron abiertamente, el hecho de que borraran sus publicaciones juntos daba a entender el fin del romance.

Aunque su relación se acabó, los dos son amigos y se siguen en Instagram. Por ejemplo, cuando Wacker publicó una historia dirigiéndose a la universidad en 2020, ella no dudó en desearle lo mejor. Pese a que en su momento no comentaron el motivo de su ruptura, la vez que Olivia lanzó “Drivers License”, el joven aclaró que la canción no se refería a él. “La traté bien”, subió en un clip a TikTok en 2021.

JOSHUA BASSETT

El cantante fue señalado como una de las personas que lastimó a Olivia Rodrigo (Foto: Joshua Bassett / Instagram)

Joshua Bassett formó parte de “High School Musical: The Musical: The Series” (2019-2023). Aunque jamás confirmaron un romance, los televidentes aseguran que sí estuvieron juntos por un breve tiempo que acabó en 2020. Sin embargo, cuando Olivia Rodrigo lanzó “Licencia de conducir”, todas las miradas apuntaron hacia el actor, quien supuestamente tuvo un amorío con la actriz Sabrina Carpenter.

En junio de 2021, el también cantante habló fuerte y claro en una entrevista con GQ: “La realidad es que es una especie de causa perdida tratar de hablar sobre cualquiera de esas cosas, y me niego a alimentar ninguna tontería, así que simplemente no lo hago. Me preguntan sobre Sabrina y Olivia. ¿Por qué no nos centramos en estas mujeres por lo que son? Centrémonos en el arte que están haciendo y en lo geniales que son en lugar de en su relación con un niño”.

ADAM FAZE

El productor musical también fue señalado como parte del historial amoroso de Olivia Rodrigo (Foto: @pheebshono / Instagram)

Adam Faze fue vinculado sentimentalmente con Olivia Rodrigo en junio de 2021 tras ir juntos al estreno de “Space Jam 2″, al mes siguiente fueron captados empacando la PDA, pero ellos nunca dijeron nada al respecto.

En febrero de 2022, Us Weekly dio a conocer que la artista y el productor musical habían terminado.

ZACK BIA

Zack Bia llega al estreno de "White Men Can't Jump" en el Teatro El Capitan de Hollywood, California, el 11 de mayo de 2023 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Los rumores de un romance entre Zack Bia y Olivia Rodrigo se iniciaron cuando ambos fueron vistos en una fiesta del Super Bowl en febrero de 2022. A los dos meses fueron captados juntos cenando en Nueva York y para agosto de ese mismo año, se dio a conocer que estaban saliendo, pero todo acabó luego de seis meses. “Su relación fracasó. Estaban saliendo casualmente pero no habían pasado tiempo juntos por un tiempo. No hubo problemas, ambos tienen horarios de trabajo diferentes”, dijo una fuente a Us Weekly.

Después que la artista lanzó “Vampire”, muchos aseguraban que estaba dirigida a su ex, pero el DJ y ejecutivo discográfico estadounidense dio a GQ que sus letras se trataran de él: “Mira, estoy en la industria, así que sé cómo se hace una canción. Ambos estamos ocupados y terminamos sin avanzar en nuestra relación. Nunca hubo ningún drama, ¿sabes?”.

VINNIE HACKER

El artista fue visto al lado de Olivia Rodrigo (Foto: Vinnie Hacker / Instagram)

Tras haber sido vistos en una fiesta en Los Ángeles en mayo de 2022, Vinnie Hacker y Olivia Rodrigo fueron relacionados sentimentalmente. Es más, cuando la reunión llegó a su fin, a la cantante y a la estrella de TikTok los captaron abrazándose fuera del hotspot de Hollywood No Vacancy.

Ninguno confirmó ni negó si estaban en un romance, pero al parecer solamente son grandes amigos.

CONAN GRAY

El cantante estadounidense Conan Gray actúa en el escenario durante el Festival de Música Austin City Limits en Zilker Park en Austin, Texas, el 14 de octubre de 2022 (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

Aunque muchos seguidores de Olivia Rodrigo ya veían a Conan Gray como su nueva pareja, al parecer esto simplemente no pasa de una simple amistad, al menos eso dejan ver los cantantes, quienes también son colaboradores.

Pese a que fueron vistos en el estudio en marzo de 2023, ellos se habían unidos cuando Taylor Swift lanzó sus regrabaciones de “Fearless”. Tanta es la confianza que se tienen que en el cumpleaños del también compositor ella le escribió: “Feliz cumpleaños, dulce Cono. Te amo más de lo que nadie ha amado a nadie”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE OLIVIA RODRIGO

Nombre completo: Olivia Isabel Rodrigo

Olivia Isabel Rodrigo Lugar de nacimiento: Murrieta, California, Estados Unidos

Murrieta, California, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 20 de febrero

20 de febrero Año de nacimiento: 2003

2003 Instagram: @oliviarodrigo

Olivia Rodrigo llega a la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

Olivia Rodrigo llega a la 37.ª ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Microsoft Theatre el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

