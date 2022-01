Tras confirmarse el fin de la relación entre Karol G y Anuel AA en marzo de 2021, los seguidores de la que fuera una de las parejas más populares del género urbano aún no pueden creer que cada uno esté haciendo su vida por separado, por lo que algunos mantienen la esperanza de volverlos a ver nuevamente juntos, algo que no tendría pensado el rapero puertorriqueño, quien decidió voltear la página e iniciar un romance con Yailin La Más Viral.

Mientras que el boricua grita su amor a los cuatro vientos por su novia, la intérprete de “Bichota”, quien tras el fin de su relación con el cantante de trap latino no había sido captada con nadie, se ha dejado ver durante un partido de básquetbol de Los Ángeles Lakers con un joven identificado como Daiky Gamboa, del cual aseguran sería su nuevo interés amoroso, aunque ella no ha confirmado nada.

Debido a que sus millones de fanáticos están a la expectativa de todo lo que pase con la artista nacida en Medellín, te contamos quiénes fueron las personas que conquistaron y robaron su corazón.

El corazón de Karol G, antes de estar con Anuel AA, fue conquistado en varias ocasiones (Foto: Karol G / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS HOMBRES QUE ENAMORARON A KAROL G?

A continuación, una lista de personajes que enamoraron a Karol G, entre ellos confirmados y otros supuestos.

1. Chez Tom

Chez Tom fue una de las parejas de Karol G cuando se iniciaban en el mundo musical (Foto: @vandarii / Instagram)

Chez Tom es DJ y conoció a Karol G a inicios de la carrera de la colombiana cuando ella era corista del cantante Reykon. El amor surgió en medio del trabajo.

Medios cafeteros aseguran que ellos tuvieron un amor fugaz, debido a que ambos tenían caminos distintos en la industria musical. Pese al fin de su romance, ellos acabaron en buenos términos.

2. Reykon

El fin del romance de Karol G con Reykon no fue de los mejores (Foto: Reykon / Instagram)

Reykon es un cantante colombiano de reguetón que ganó los Premios Nuestra Tierra. Lanzó con Karol G el tema “301″, que le permitió a la también compositora posicionarse en varias estaciones de radio y canales televisivos, teniendo conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Se dice que el fin de su relación no terminó bien. Él señaló que hacía tiempo no se hablaban, mientras que ella mencionó que su distanciamiento fue tras el éxito que lanzaron juntos, pues Reykon jamás volvió a comunicarse con ella para trabajar juntos.

3. Ovy on the Drums

Hasta la actualidad, Karol G y el productor musical tienen una buena relación (Foto: Ovy on the Drums / Instagram)

Ovy on the Drums es un productor musical con el que estuvo saliendo Karol G entre 2015 y 2016, aunque ninguno confirmó nada. Sin embargo, en redes sociales se enviaban mensajes muy cariñosos. “Hoy estoy feliz. No me pregunten ¿por qué?, cuando existe un por quién”, escribió la colombiana en noviembre de 2015 en una foto donde lucen juntos.

Pese a que no se sabe si entre ellos hubo más que una simple amistad, hasta ahora los dos se llevan de maravillas y continúan trabajando juntos en algunas canciones, tal como ocurrió con “Tusa”.

4. Bull Nene

Karol y el productor terminaron no porque el amor se esfumó sino por apretadas agendas (Foto: Bull Nene / Instagram)

Bull Nene es un productor musical que tuvo una relación entre 2017 y 2018 con Karol G, pero esta llegó a su fin, en buenos términos. Acabaron porque sus agendas no los dejaban desarrollarse en sus campos por separado.

“Estábamos dejando muchas oportunidades laborales por buscar de cierta manera cómo estar, cómo vernos, cómo todo. Lo más sano era tener un tiempo de enfocarnos”, señaló la colombiana.

5. Anuel AA

La relación más conocida de Karol G fue con el boricua (Foto: Anuel AA / Instagram)

El romance de Karol G con Anuel AA fue la más mediática y famosa. Ambos comenzaron a salir en el verano de 2018 tras conocerse grabando “Culpables” y luego formalizaron su relación.

Tenían planes de casarse, pero todo llegó a su fin en marzo de 2021. El boricua borró todas sus publicaciones en Instagram junto a la colombiana y ahora está de novio con Yailin La Más Viral.

6. Feid

El romance de Karol G con el cantante de reguetón no fue confirmado (Foto: Feid / Instagram)

Feid es un reguetonero de Colombia que ha trabajado con artistas como J Balvin y Sebastián Yatra. Su amorío con Karol G no está confirmado, ya que este surgió cuando los seguidores de la intérprete de “Casi nada” vieron un mensaje de ella en Twitter a mediados de diciembre de 2021. “No me quito el hoodie que me prestaste porque huele a ti”.

Pero los rumores crecieron la vez que la cantante durante una de sus presentaciones en el “Bichota Tour”, lo invitó como su telonero y en medio show comenzaron a ‘perrear’. Lo cierto es que ninguno dijo si habían tenido algo.

7. Daiky Gamboa

Al parecer, Karol G tendría más que una simple amistad con si director creativo (Foto: Daiky Gamboa / Instagram)

Daiky Gamboa es el director creativo de la cantante nacida en Medellín y otras artistas. Él y Karol G asistieron juntos al partido de Los Ángeles Lakers contra los Utah Jazz de Salt Lake City. Pero esta no es la primera vez que se les ve muy cercanos, pues fueron captados en el concierto de Billie Eilish en Austin, Texas.

Además, ambos se hicieron un tatuaje, en julio de 2021, como muestra del cariño que se tienen. “Karol y yo nos tatuamos el uno al otro y no importa si se ve feo, lo que importa es el amor y la historia de una amistad tan hermosa”, escribió Gamboa.