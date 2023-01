El anime de “One Piece”, que confirmó su live-action, sigue superando las expectativas de animación. El arco de Wano Kuni ha sido uno de los mejores trabajados en la extensa carrera que inició en 1999. El paso del tiempo y los avances en el trabajo dentro del programa han entregado grandes momentos que, desde el inicio de la historia de la tierra de Oden, ya se avizoraba un cambio radical en la adaptación del manga de Eiichirio Oda. Y el capítulo 1049 lo confirmó durante el reciente episodio que se puede ver por Crunchyroll.

Las peleas de Luffy con Kaido han sido los momentos mejor animados de la saga que se emite por la televisión. El capítulo 1015, por ejemplo, marcó un hito con el Gomu Gomu no Red Rock del protagonista en contra del yonko, un puñetazo que lo derribó a pesar de su confianza en su poder.

En realidad, toda esa entrega, con la historia de Yamato y Ace, los flashback de Zou y Wano y otros recuerdos de la travesía marcaron un precedente dentro de la animación de “One Piece” y también de la expectativa de los televidentes. Algo que se ha ido confirmando con el especial cuidado que Toei Animation le ha puesto a los poderes de Luffy y, recientemente, a la pelea de Yamato y Kaido.

Padre e hijo se han enfrentado después de que Luffy fuera noqueado y se hundiera en el mar. El capítulo 1048 del anime fue el preludio porque se mostraron atisbos de una animación particular para la nueva pelea entre el capitán de los Mugiwara y el de los Piratas de las Bestias.

Yamato atacando a Kaido en "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO REGRESÓ EL SNAKEMAN DE LUFFY EN “ONE PIECE 1049″?

En el capítulo 1049 de “One Piece”, Momonosuke consigue volar en su nueva forma de dragón adulto pero, como tiene miedo, lo hace con los ojos cerrados para el desconcierto de Luffy. A pesar de que atraviesan varios sectores y paredes de Onigashima, llegan donde se encuentra Yamato y Kaido en plena pelea.

Así es cómo la animación del episodio cambia totalmente a uno más apegado al manga, pero con variaciones que enriquecen, primero, el regreso del Snakeman de Luffy después de su pelea con Katakuri en el Arco de Whole Cake Island. El protagonista activa el Gear 4 y prepara su Gomu gomu no jet culverin para impactar a Kaido. Pero no se percata de que Yamato está abajo.

De igual forma, el hijo de Kaido no se da cuenta de la presencia de Luffy y, al paralelo, utiliza su Shinsoku hakujaku, coincidiendo con el de su amigo y así mandando a volar a Kaido, en una de las animaciones que han quedado en la memoria de los fanáticos de “One Piece”.

Aquí puedes ver la comentada parte final de la animación del capítulo 1049:

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE PIECE 1050″?

El capítulo 1050 de “One Piece”, que aparecerá el domingo 5 de febrero, contará un poco de la pelea entre Momonosuke y Kaido en sus formas de dragón. También mostrará los enfrentamientos de los reyes de Zou, Nekomamushi e Inuarashi, así como de Zoro y Sanji en contra de King y Queen, respectivamente.

El Snakeman de Luffy en el episodio 1049 del anime (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER “ONE PIECE”?

Los capítulos de “One Piece”, anime que está en emisión, se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para ver la serie de manera online, puedes hacer click en este enlace.

Aquí puedes ver el primer puñetazo con el que Luffy derribó a Kaido en “One Piece”: