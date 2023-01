El live-action de “One Piece” ya es una realidad. Y a los fanáticos de la historia de Monkey D. Luffy y los Sombreros de Paja solo les queda confiar en que se hará un gran trabajo, a pesar de los antecedentes de las adaptaciones con actores reales de Netflix, como la cancelada “Cowboy Bebop”, que el mismo Shinchiro Watanabe no pudo ver por no tener el alma de su anime. La misma productora, Tomorrow Studios, también hará la versión del manga y anime de Eiichiro Oda. Aunque todavía no hay tráiler o un avance de lo que será la adaptación, se ha liberado la primera imagen promocional y un póster con el anuncio oficial del lanzamiento del programa. También ya se conoce al reparto.

Si Oda confía, nosotros también. Esa es la máxima que se repite en redes sociales sobre el nuevo programa de “One Piece”. El mangaka ha informado, a través de Jump Festa, que ha seguido de cerca la nueva serie y que hasta ha quedado conforme con los avances.

Lo que se ha mostrado al público es la confección de las locaciones y los barcos, como el legendario Going Merry, en Ciudad del Cabo. Al menos en esos aspectos, los fanáticos se han mostrado ilusionados por la recreación del universo de “One Piece”. Aquí puedes ver cómo se han armado las famosas embarcaciones:

En lo que sí todavía ha habido discusiones es en cuanto a los actores detrás de los personajes icónicos de “One Piece”. Las impresiones iniciales, por supuesto, están en los parecidos entre el elenco y sus papeles, y en la mayoría ha sido de aceptación por parte del fandom. Pero falta la caracterización, como se ha visto en las primeras imágenes mostradas por Netflix. Por mientras, aquí te contamos quién es quién en el live-action.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

1. Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

El actor mexicano Iñaki Godoy, de 19 años, tiene el reto de dar vida a Monkey D. Luffy, el protagonista de “One Piece”. El joven intérprete ha tenido otros papeles destacados como Bruno en la serie “¿Quién mató a Sara?” de Netflix. Ahora, le toca ser el capitán de los Mugiwaras y el futuro Rey de los Piratas.

Iñaki Godoy posando con una imagen de Luffy (Foto: Iñaki Godoy / Instagram)

2. Mackenyu como a Roronoa Zoro

Mackenyu es el actor encargado de ser el espadachín Roronoa Zoro, el segundo al mando de la tripulación de los Sombreros de Paja y uno de los más icónicos de la serie. Fue el primer nakama de Luffy en el manga y el anime. El actor japonés, nacido en Estados Unidos, dio vida a Seiya en el live-action de “Los caballeros del Zodiaco”.

Mackenyu como a Roronoa Zoro en una imagen promocional (Foto: Mackenyu / Instagram)

3. Jacob Gibson como a Usopp

Mientras que Jacob Gibson es Usopp en la nueva serie de “One Piece”. El actor estadounidense deberá interpretar la personalidad escurridiza y llena de mentiras del Dios Usopp, el tirador de la tripulación de Luffy y también uno de los personajes principales de la historia de Oda. Gibson ha salido en “Anatomía de Grey”, “The Resident”, entre otras producciones.

Jacob Gibson en un poster de "Se busca" como Usopp (Foto: Jacob Gibson / Instagram)

4. Emily Rudd como a Nami

La actriz estadounidense Emily Rudd tiene el papel de Nami en el live-action de “One Piece”. Y sí, el parecido es muy evidente. La intérprete de 29 años será la navegante de los Mugiwara y una de las primeras personas que conoce a Luffy en su viaje en busca del One Piece. Rudd ha tenido trabajos en “The Romanoffs”, “Sueños eléctricos” y en las dos últimas partes de la trilogía “Fear Street” como Cindy Berman y Abigail.

Emily Rudd posando como Nami para las redes sociales (Foto: Emily Rudd / Instagram)

5. Taz Skylar como a Sanji

En tanto, el actor español Taz Skylar es Sanji, el enamoradizo cocinero de los Sombreros de Paja. El natural de Tenerife, a sus 27 años, tiene la misión de recrear la fuerza y la graciosa actitud de Piernas Negras. Skylar ha aparecido en películas como “Venom”, “Villain”, “The Lazarus Project”, entre otras películas.

Taz Skylar viene entrenando para hacer las patadas voladoras de Sanji (Foto: Taz Skylar / Instagram)

6. Vincent Regan como a Garp

Vincent Regan tiene al personaje de Monkey D. Garp, el abuelo de Luffy y un poderoso almirante de la Marina. Garp siempre quiso que el protagonista de “One Piece” no sea pirata, sino que se una a las filas de la ley. A Regan se le recuerda por su trabajo como Eudoro en “Troya” y en “300″ dio vida al Capitán Artemis.

Vincent Regan en la película "300" (Foto: Warner Bros.)

7. Morgan Davies como Koby

Morgan Davis tiene el papel de Koby dentro del live-action de “One Piece”. El personaje es uno de los primeros que aparece en la historia de Oda y, a pesar de que se une a la Marina, se mantiene como amigo de Luffy. Davies es un actor australiano de 21 años que ha trabajado en producciones como “The Tree”, “The End”, entre otras.

Morgan Davis en un selfie para sus redes (Foto: Morgan Davis / Instagram)

8. Peter Gadiot como Shanks

Peter Gadiot tiene el trabajo de interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de “One Piece”: Shanks. El actor británico será el Pelirrojo, uno de los yonko más poderosos del manga y quien le entregó el sombrero de paja que Luffy ha llevado en su viaje. Es un enigmático personaje que, se cree, será clave para el esperado final del manga. Gadiot ha brillado en “Yellowjackets” como Adam.

¿Peter Gadiot se pintará el cabello de rojo? (Foto: Peter Gadiot / Instagram)

El resto del elenco de la serie de One Piece en Netflix

Ilia Isorelýs Paulino interpretará a Alvida

Aidan Scott como Helmeppo

Jeff Ward como a Buggy

McKinley Belcher III como Arlong

Langley Kirkwood como Capitán Morgan

Celeste Loots como Kaya

Alexander Maniatis como Klahadore

Craig Fairbrass como el Chef Zeff

Steven Ward como Mihawk

Chioma Umeala como Nojiko

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

El live-action de “One Piece” se estrena en 2023, de acuerdo a un reciente anuncio de Netflix, pero todavía no hay una fecha oficial de la salida de la serie en la plataforma de streaming. Cuando la primera temporada esté disponible, se podrá ver en este enlace.