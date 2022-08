CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que los protagonistas de “Only Murders in the Building” son implicados en el asesinato Bunny Folger al final de la primera temporada, en la segunda entrega de la serie de Star Plus, Charles, Oliver y Mabel deciden investigar el caso y continuar con su podcast.

Después de hablar con sus vecinos en un memorial para Bunny, el trio encuentra a sus primeros sospechosos, pero a medida que analizan las evidencias descartan a algunos e incluyen a nuevos personajes a su lista de implicados.

La hija de Charles aparece en Arconia y revela secretos ocultos sobre el funcionamiento interno del edificio, lo que permite a los protagonistas de “Only Murders in the Building” acercarse cada vez más al asesino de Bunny.

Mabel, Oliver y Charles investigando el asesinato de Bunny en la temporada 2 de "Only Murders in the Building" (Foto: Star Plus)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

Tras apuñalar al enmascarado en el metro, Mabel recibe ayuda de Theo, quien la acompaña a un legendario parque de diversiones lleno de terror donde al parecer se esconde el asesino. Al reunirse con Charles y Oliver, les muestra una foto de Lucy que el enmascarado tenía.

Preocupado por su hija, Charles la llama y se produce un apagón en la ciudad. Mientras el trio intenta salvar a Lucy del enmascarado, descubren a tres nuevos sospechosos, entre ellos el detective Kreps.

En tanto, Charles y Oliver descubren otra pintura de Rose Cooper escondida debajo de la jaula del loro de Bunny. Más tarde, Oliver descubre que Will no es su hijo y Charles encuentra a la verdadera madre de Bunny, la confronta y se entera que es la autora de la pintura y examante de su madre.

Cuando Mabel confronta Kreps él lo niega todo, no obstante, las pistas que el detective suelta en ring permite a Mabel deducir que el policía es amante de Cinda y le proporcionó evidencia del caso de Becky Butler para su primer podcast. Entonces, ¿Cinda está detrás de la muerte de Bunny?

Alice fue una de las principales sospechosas en la temporada 2 de "Only Murders in the Building" (Foto: Star Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

¿Quién es realmente Becky Butler?

En el último capítulo de la segunda temporada de “Only Murders in the Building”, se revela que Poppy White, la asistente de Cinda es en realidad Becky Butler, quien cansada de tantos maltratos y abusos decidió desaparecer, cambiar de identidad y empezar a trabajar con Cinda.

Charles, Oliver y Mabel están seguros de la culpabilidad de Cinda, así que organizan una fiesta para revelar al asesino. En la reunión, en realidad señala a Alice como culpable porque quería el cuadro de la anciana para su colección. La artista pierde el control y apuñala a Charles, quien muere en cuestión de minutos.

Mientras Oliver y Mabel están conmocionados y Alice permanece atada, Cinda le pregunta a Poppy si registró todo lo sucedido, ya que podría servir para un nuevo podcats. Antes irse le ofrece trabajo al personaje de Selena Gomez, lo que enfurece a Poppy y la hace perder el control.

¿Quién mató a Bunny?

Mientras le reclama a Cinda por no valorar sus esfuerzos, Poppy no deja de estornudar por el loro de Bunny, revelándose como la culpable. Aunque intenta negarlo, todo la señala como culpable: las huellas en el cuchillo eran de una chica desparecida en Oklahoma, Becky pidió el sándwich #14, la verdadera amante de Kreps es ella y no Cinda. La asesina quería su propio podcast y el detective buscaba ser ascendido.

Finalmente, la detective Williams arresta a Becky y Kreps; Charles, quien no murió porque era parte del plan para desenmascarar a Poppy, vuelve al trabajo y consigue una cita con la maquillista; Mabel remodela su apartamento; y Oliver le cuenta la verdad a su hijo.

Un año después, Oliver se prepara para estrenar su nueva obra de teatro, pero el actor principal, Ben Glenroy (Paul Rudd) se desploma en el escenario poco después de discutir con Charles. ¿Qué le sucedió? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasará en la tercera temporada de “Only Murders in the Building”?