A pesar de que ya pasaron varias semanas desde que se estrenó “Oscuro deseo”, esta serie continúa dando de qué hablar, sobre todo por las escenas eróticas que se ven entre los personajes.

Aunque la historia aborda la relación prohibida que inician Alma con Darío, la hija de la protagonista también se involucrada con el muchacho que dejó sin respiración a su madre.

El papel de Zoe Solares es interpretado por la actriz Regina Pavón, quien en varias escenas aparece completamente desnuda. A sus 21 años, la joven comenta cómo se siente con su participación en esta serie de Netflix.

Zoe en brazos de Darío, segundos antes de meterse a la tina en una escena muy íntima (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJO SOBRE SUS DESNUDOS?

Pavón dijo que aceptó integrar el elenco de “Oscuro deseo” porque las escenas de erotismo se encuentran justificadas y están cargadas de sensualidad, publicó La Opinión.

“Todas las escenas son súper eróticas y el plus de la serie es que son manejadas de manera elegante y para el espectador es muy sensual”, manifestó.

Respecto a su actuación junto a Alejandro Speitzer, quien interpreta a Darío, mencionó que los momentos en los que ambos salen completamente desnudos no la intimidaron. “Estoy muy contenta con el resultado, para nada me sentí incómoda, siempre me cuidaron mucho”.

"Oscuro deseo" es una serie web de suspenso y drama producida en México por Argos Comunicación para Netflix (Foto: Netflix)

Además, aclaró que su personaje en la serie de la plataforma de streaming no tiene nada que ver con ella y le gusta por los nuevos roles que ha tenido que desempeñar.

“En la historia soy una chava de 18 años que no tiene una relación cercana con sus papás. A pesar de que ellos tratan de darle tiempo, Zoé se siente bastante alejada. Ella estudia para ser médico legista y en eso se concentra. Le encanta todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con la muerte, pues le causa mucha fascinación”, indicó.

Como se sabe, en “Oscuro deseo” la hija de Alma y Leonardo es una chica rebelde, que oculta que es lesbiana por temor a ser lastimada o juzgada por la sociedad.

