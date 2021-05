Uno de los secretos mejor guardado del comediante mexicano Eduardo España ha sido revelado, después de muchos años. En una entrevista con el Escorpión Dorado, el actor, más conocido como Lalo España, por fin reveló los motivos que lo orillaron a abandonar el exitoso programa de Adal Ramones, “Otro Rollo”, en 2005, e irse a trabajar con Eugenio Derbez, en “Vecinos”, la exitosa serie en la interpreta al querido conserje del edificio, “Germán”.

No fueron peleas, ni dimes ni diretes, la razón fue la búsqueda del crecimiento profesional y desarrollarse en otros proyectos. ”Yo me salí de “Otro Rollo” antes de que terminara… Quería crecer, me ofrecieron un personaje muy padre que adoro hacer, a ‘Germán’ de ‘Vecinos’, te lo juro que actualmente me ha traído mucha satisfacción con niños, con viejitos, con muchísimas familias”“, expresó España.

“Otro Rollo” fue un exitoso programa dirigido por Adal Ramones y que contó con la participación de personalidades como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Consuelo Duval. En el programa los comediantes realizaban entrevistas, sketches, cápsulas, monólogos, juegos y retos entre muchas más cosas. Estuvo al aire desde 1995 hasta el año 2007.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

El actor explicó que decidió abandonar el proyecto de Adal Ramones por la falta de tiempo para poder realizarse en Vecinos. “Vino ‘Vecinos’, de pronto tenía grabación ‘Otro Rollo’ y en ‘Vecinos’ y pues para mí fue una oportunidad muy chida que me dieron Eugenio Derbez y Elías Solorio”, expresó.

Sin embargo, esto no fue fácil, al inició hubo sentimientos encontrados con Adal Ramones por su salida del programa, pues siempre ha existido una gran amistad entre ellos.

¿QUIÉN ES LALO ESPAÑA?

Lalo España, oriundo de Guadalajara, incursionó en el mundo de la actuación mexicana de la mano con Eugenio Derbez con “Al derecho y al Derbez”.

“Hay gente con la que estoy muy agradecida, uno de ellos es Adal, otro es Eugenio Derbez. La primera persona que me abrió una puerta fue Eugenio Derbez”, dijo España.

Después de más de 20 años de trabajar para Televisa, España es uno de los actores más reconocidos de la empresa. Ha participado en diversas novelas fuera de la comedia, como “Carita de ángel” y “El color de la pasión”, y en series mexicanas como “Los héroes del norte” y “Los simuladores”, además de una gran cantidad de obras de teatro.